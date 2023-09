L’Inde humiliée 0-8 par la République de Corée lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC

Ce n’était pas le meilleur des moments pour l’équipe nationale féminine indienne U17 au charmant stade de Buriram City le mardi 19 septembre 2023, alors qu’elle s’inclinait face aux anciens champions de la République de Corée 0-8 lors de leur match d’ouverture de l’AFC U17 Women’s. Éliminatoires de la Coupe d’Asie, deuxième tour.

Mais ce n’était pas non plus le pire des moments, malgré le score béant. Il est vrai que les filles de Priya PV ont eu du mal à affronter les Mighty Koreans, l’une des meilleures équipes de la compétition. Mais les quelques supporters indiens présents au stade ont pu se consoler du fait que les Jeunes Tigresses ne se sont pas inclinées sans se battre : elles sont restées dignes de leur nom face à un groupe d’adversaires, qui ont fait preuve de vivacité d’habileté et d’une étrange capacité à changer de direction. flancs sans un clin d’œil.

La République de Corée menait 2-0 à la pause. Alors qu’un triplé du skipper Won Jueun, qui a marqué deux de ses buts sur tirs au but, a été le point culminant de la journée, Seo Minjeong (2) Park Juha et le remplaçant Han Gukhee ont été les autres buteurs. Un but contre son camp de Shivani Toppo a encore élargi la marge. Si l’Inde n’avait pas fait preuve de vulnérabilité dans sa défense lors de la deuxième séance, l’histoire n’aurait pu être meilleure.

L’entraîneur-chef de l’Inde, Priya PV, avait son plan fermement en place ; elle a davantage insisté sur ses stratégies défensives pour des raisons évidentes. Après avoir défendu vaillamment pendant 13 minutes, une erreur momentanée de la défense a coûté cher à l’Inde alors qu’elle concédait le premier but. L’arrière centrale Thoibisana Chanu, qui avait jusqu’alors fait preuve de toute sa détermination à tenir les attaquants à distance, a balancé sa jambe dans une tentative de dégagement qui s’est avérée être une erreur de coup de pied. Il était alors facile pour Park Juha de se diriger vers le bord de la surface pour trouver le chemin des filets d’un tir bas. Le gardien indien Khushi Kumari n’avait pas de réponse à cette question.

L’Inde a fait preuve d’urgence après avoir été laissée dans les zones et a eu l’occasion de riposter à la 17e minute lorsque le capitaine et milieu de terrain Menaka Devi a joué rapidement avec Sibani Devi sur la droite, mais le ballon aérien qui en a résulté était trop difficile pour Shilji Shaji. en-tête approprié.

L’écart entre les deux équipes s’est creusé à la 28e minute lorsque Sonibia Devi Irom a été arrêtée pour une faute sur Won Jueun à l’intérieur de la zone redoutée. Jueun elle-même a décidé de tirer le coup qui a battu Khushi Kumari haut la main.

Le troisième but, intervenu quelques minutes après le changement de côté, était le deuxième but de la journée de Won Jueun. Elle a réussi l’essentiel d’une passe en profondeur de Beom Yeju pour porter le score à 3-0. Elle a complété son triplé à la 65e minute, presque immédiatement après que l’Inde ait remplacé Khusi Kumari par Khambi Chanu Sarangthem sous la barre. Onze minutes plus tard, le remplaçant Han Gukhee a claqué au cinquième pour donner au score un air de déroute.

Non pas que les Indiens n’aient jamais menacé l’objectif coréen. Leur meilleure occasion est survenue deux minutes avant la mi-temps lorsque l’attaquante Sulanjana Raul a volé le ballon sur la gauche, s’est précipitée dans la surface et, trouvant le gardien coréen hors de position, a décoché un tir rapide. Woon Sumin a sauvé sa citadelle au dernier moment en réussissant à renverser le ballon.