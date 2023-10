L’Inde, hôte de la Coupe du monde, gérera-t-elle la chaleur et jouera-t-elle au cricket sans peur quand cela compte ? | Actualités sur le cricket

Les foules de la Coupe du monde de cricket ont été assez clairsemées jusqu’à présent, mais il est peu probable que ce soit le cas lorsque le pays hôte débutera sa campagne dimanche.

On pourrait imaginer que des dizaines de supporters indiens afflueront au stade MA Chidambaram de Chennai pour l’affrontement avec l’Australie, quintuple champion, en direct. Cricket de sport aérien à partir de 9h30.

Les spectateurs locaux, fous de cricket, s’attendront à une performance. Ils exigeront une représentation. Ils voudront une déclaration montrant que leur équipe est prête à remporter un premier événement ICC depuis une décennie.

Dimanche 8 octobre à 9h00





Les noms des stars indiennes sortent de la langue : Rohit Sharma, Virat Kohli, Jasprit Bumrah, Ravindra Jadeja, Hardik Pandya, Mohammed Shami.

Kohli est peut-être le plus étoilé de tous et aura pour objectif de devenir le premier cent frappeur de l’histoire du cricket ODI d’ici la fin de ce tournoi avec le joueur de 34 ans à seulement deux tonnes du record de 49 amassé par le grand Sachin. Tendulkar.

Il y a aussi une nouvelle star en ville : Shubman Gill.

Le meilleur buteur de points de cricket ODI cette année (1 230 points à 72,35). Le plus jeune homme à avoir atteint un double siècle ODI – contre la Nouvelle-Zélande à l’âge de 23 ans et 132 jours.

La seconde moitié d’un superbe partenariat d’ouverture avec le capitaine Rohit, même s’il ne sera peut-être pas déployé contre l’Australie avec Gill luttant contre la dengue.

La qualité n’a jamais été un problème pour l’Inde dans les événements mondiaux. Cependant, faire le travail a été fait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain, Simon Doull et Eoin Morgan analysent l’Inde, pays hôte de la Coupe du monde de cricket, et se demandent s’ils peuvent adopter un style intrépide lorsque la pression est forte.



Depuis qu’elle a battu l’Angleterre pour remporter le Trophée des Champions en 2013, l’Inde n’a remporté que deux matches à élimination directe en Coupe du Monde ou en Trophée des Champions, perdant ses six autres.

Leur défaite la plus récente est survenue contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20 l’année dernière. L’Inde a atteint 168-6 au bâton en premier à Adélaïde, un score que ses adversaires ont dépassé en 16 overs sans perdre un guichet. L’Angleterre a joué au cricket sans peur. L’Inde semblait inhibée.

Sports aériens Nasser Hussain a déclaré : « L’Inde devra surmonter la pression. On pourrait dire qu’un joueur de cricket indien est toujours sous pression, mais là où il a échoué, c’est lors de la phase à élimination directe.

« À Adélaïde l’année dernière, ils ont obtenu un score inférieur à la moyenne et l’Angleterre les a battus. Lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2019 contre la Nouvelle-Zélande, ils ont progressé. Ils doivent aller au-dessus de la moyenne et jouer au cricket sans peur lorsqu’ils arrivent au phase à élimination directe. »

« L’Inde joue au cricket basé sur les statistiques – ils s’inquiètent de ce que disent les gens »

Le camarade de Hussain Cricket de sport aérien L’expert Simon Doull a ajouté à propos de l’Inde : « Le cricket intrépide est leur problème. Ils n’y jouent pas assez. Ils jouent au cricket basé sur les statistiques, sont trop souvent préoccupés par leurs statistiques.

Image:

Virat Kohli compte 47 centaines d’ODI, soit deux de moins que le nombre record de 49 de Sachin Tendulkar.





« Ils ont tout le talent. Certains des meilleurs joueurs du monde, voire les meilleurs joueurs du monde, mais il s’agit de jouer ce cricket intrépide au bon moment du tournoi.

« Ils ne prennent pas de risques parce qu’ils sont très inquiets de ce qui pourrait être dit, de ce qui pourrait être imprimé ou de leur place dans l’équipe. C’est ma seule préoccupation avec eux. »

Une autre préoccupation notée par Hussain était la longueur de la queue de l’Inde : « Leurs frappeurs ne jouent pas et leurs quilleurs ne frappent pas, donc ils ont une composition différente de celle de l’Angleterre ou de l’Australie avec tous les joueurs polyvalents. »

Il semble y avoir peu d’autres préoccupations.

L’Inde possède un alignement de frappeurs chargé de courses – l’un de Suryakumar Yadav ou Shreyas Iyer pourrait participer si la maladie de Gill l’empêche d’entrer – qui comprend le seul homme à avoir marqué trois doubles cents ODI (Rohit) et l’homme le plus rapide à 13 000 points en le format (Kohli).

Image:

Mohammed Siraj a remporté quatre guichets en un alors que l’Inde a écrasé le Sri Lanka lors de la finale de la Coupe d’Asie le mois dernier





Hardik donne un coup de pied au ballon dans l’ordre intermédiaire et délivre des overs cruciaux du bowling à couture, tandis que l’attaque de rythme a accueilli le retour de Bumrah – un homme qui déplace la nouvelle balle et est excellent avec ses variations dans les overs de la mort – après une blessure.

Il contient également Mohammed Siraj. Il a remporté 30 guichets dans 14 ODI cette année civile, dont quatre en un alors que l’Inde a rasé le Sri Lanka pour 50 pour remporter la Coupe d’Asie le mois dernier.

En termes d’effets, seul le Népalais Sandeep Lamichhane a remporté plus de scalps ODI en 2023 que les 33 de Kuldeep Yadav. Jadeja et Ravichandran Ashwin sont d’autres bonnes options de bowling lent pour les hôtes.

« Les conditions de vie vous offrent un certain niveau de confort »

Le fait qu’ils soient des hôtes est sûrement le plus grand avantage de l’Inde. Aucune équipe locale n’a jamais remporté la Coupe du monde masculine T20, mais les trois dernières versions à 50 ans ont été remportées par le pays organisateur de l’événement : l’Inde en 2011, l’Australie en 2015, l’Angleterre en 2019.

Le capitaine anglais Eoin Morgan, vainqueur de la Coupe du monde 2019, a déclaré Sports aériens: « Les conditions de votre maison vous procurent un certain niveau de confort, un certain niveau d’habitude que vous avez déjà développé au fil des années.

« C’est un avantage que les autres équipes n’ont pas. Cela peut paraître idiot, mais je pense qu’il sera plus facile de bloquer le bruit en Inde parce qu’ils l’ont déjà fait. [in 2011] ».

Image:

Le capitaine indien Rohit Sharma a marqué trois doubles cents ODI au cours de sa carrière





C’est vrai, mais l’Inde n’a peut-être pas été douée pour bloquer le bruit lors de la Coupe du monde T20 2016 sur son propre terrain, battue pour 79 par la Nouvelle-Zélande tout en perdant le match d’ouverture à Nagpur, puis dépassée par les Antilles en demi-finale. à Bombay.

Tout bien considéré, cependant, l’Inde est la favorite pour une raison. De nombreuses raisons.

Il ne serait pas surprenant que Kohli soit porté sur les épaules d’un coéquipier à Ahmedabad le 19 novembre, l’Inde ayant remporté la Coupe du monde, tout comme Kohli portait Tendulkar sur ses épaules après le triomphe de l’équipe en 2011 au stade Wankhede de Mumbai.

L’Inde est une proposition redoutable, mais peut-elle être une proposition intrépide ? Une nation attend. Une nation exige.

Regardez le match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket entre l’Inde et l’Australie, à Chennai, en direct Cricket de sport aérien à partir de 9h le dimanche (premier bal à 9h30) ou diffusez avec NOW pour 21 £ par mois pendant six mois.

Vous pouvez également suivre les commentaires et les clips vidéo au fur et à mesure avec un blog en direct sur skysports.com et l’application Sky Sports.