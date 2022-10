L’Inde gifle Google avec une ordonnance antitrust

Le géant de la technologie a reçu l’ordre d’autoriser les développeurs d’applications à utiliser des systèmes de paiement tiers

Le régulateur antitrust indien a infligé à Google une amende de 113 millions de dollars, accusant l’entreprise de “injuste” pratiques commerciales et entraver la concurrence avec des règles trop restrictives pour les développeurs d’applications et la façon dont ils monétisent leur travail.

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a terminé mardi une longue enquête sur Google, concluant que l’exigence de l’entreprise selon laquelle les développeurs utilisent son Play Store pour toutes les applications et les achats intégrés était un “condition injuste” et a enfreint les lois commerciales du pays.

La commission a déclaré avoir infligé une amende à Google pour “abusant de sa position dominante en ce qui concerne ses politiques Play Store” et a ordonné à l’entreprise de modifier ses exigences, arguant que les achats intégrés sont un “un moyen important pour les développeurs d’applications de monétiser leurs créations.”

“Si les développeurs d’applications ne se conforment pas à la politique de Google…, ils ne sont pas autorisés à répertorier leurs applications sur le Play Store et perdraient ainsi le vaste bassin de clients potentiels sous la forme d’utilisateurs d’Android”, l’agence a poursuivi, appelant la politique “à sens unique” “arbitraire” et “dépourvu de tout intérêt commercial légitime”.

La dernière amende survient quelques jours seulement après que la CCI a imposé une amende encore plus importante de 161 millions de dollars à Google pour des allégations antitrust distinctes. Dans ce cas, il a déclaré que l’entreprise ne pouvait plus exiger des fabricants d’appareils qu’ils préinstallent son logiciel Google Mobile Suite, considérant également la politique comme un “condition injuste”.

En termes de volume d’utilisateurs, l’Inde est le plus grand marché de Google, la société investissant de grosses sommes d’argent dans ce pays très peuplé dans le but de stimuler les ventes internationales. Ces efforts semblent avoir porté leurs fruits puisque les smartphones Android de Google dominent désormais environ 97 % du marché indien, tandis que sa plateforme de paiement en ligne Google Pay est devenue la plus populaire du pays.

Malgré sa croissance rapide et son succès relatif en Inde, Google a rencontré des problèmes avec les régulateurs nationaux à plus d’une occasion, la CCI lançant pour la première fois une enquête sur l’entreprise fin 2020. Entre autres choses, l’enquête visait à déterminer si la technologie l’entreprise était “dominant” sur plusieurs marchés clés – y compris les systèmes d’exploitation pour smartphones, les magasins d’applications, les services de recherche Web et les hébergeurs de vidéos en ligne – le trouvant dominant dans chacun d’eux.

En réponse à l’amende de plusieurs millions de dollars de mardi, Google a déclaré à TechCrunch que son équipe juridique était “évaluer la commande” mais sans autre commentaire.