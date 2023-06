L’Inde forme des enquêteurs sur un accident de train pour examiner la possibilité d’un sabotage après l’épave d’Odisha tuant des centaines

New Delhi – Les autorités indiennes ont commencé à enquêter sur ce qui a conduit à l’accident de train le plus meurtrier du pays au cours de ce siècle. Le épave vendredilorsqu’un train de voyageurs a percuté un train de marchandises à l’arrêt et a ensuite été heurté par un troisième train, a fait au moins 275 morts et plus de 1 000 blessés.

Un fonctionnaire du gouvernement dit dimanche qu’une défaillance technique de la signalisation aurait pu conduire à l’accident, mais lundi, les enquêteurs ont déclaré qu’ils étaient susceptibles d’examiner la possibilité que quelqu’un ait délibérément altéré le système de signalisation automatique – généralement considéré comme sûr et efficace – pour provoquer la catastrophe.

Le ministère indien des Chemins de fer a recommandé lundi que le Bureau central des enquêtes (CBI), la principale agence de police du pays, qui enquête sur les affaires criminelles très médiatisées, enquête sur l’accident de train de vendredi.

Un ouvrier inspecte la voie nouvellement rouverte sur les lieux d’une collision entre trois trains près de Balasore, à 200 km de la capitale de l’État, Bhubaneswar, dans l’État oriental d’Odisha, le 5 juin 2023. PUNIT PARANJPE/AFP/Getty

« On soupçonne qu’il y a eu une sorte d’interférence avec le système de signalisation », a déclaré dimanche à la presse Jaya Verma Sinha, membre du Conseil des chemins de fer indiens. Elle a dit que rien n’avait été exclu lorsqu’on lui a demandé si les autorités soupçonnaient que quelqu’un aurait pu altérer le système électronique.

Dimanche, le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a déclaré qu’une défaillance de l’enclenchement électronique – un système de gestion des voies qui place les trains sur les voies pour éviter les collisions – aurait pu conduire à l’accident.

« Il s’agit d’aiguillage, d’enclenchement électronique. Le changement qui s’est produit lors de l’enclenchement électronique, l’accident est survenu à cause de cela », a déclaré le ministre. Il a mentionné avoir trouvé des « responsables » de l’accident, mais n’a pas suggéré la possibilité d’actions délibérées.

« Je ne veux pas entrer dans les détails », a déclaré Vaishnaw dimanche. « Je dirai simplement que la cause profonde et les personnes responsables ont été identifiées. »

Le Premier ministre indien Narendra Modi a également fait référence aux « personnes responsables » de l’accident lorsqu’il s’est rendu samedi sur le site de l’accident dans l’État oriental d’Odisha.

« Les personnes reconnues coupables seront sévèrement punies », a déclaré le dirigeant, jurant que « personne ne sera épargné ».

Des sauveteurs transportent le corps d’une victime sur le site de trains de voyageurs qui ont déraillé dans le district de Balasore, dans l’État indien d’Orissa, le 3 juin 2023. AP Photo/Rafiq Maqbool

Un groupe d’enquêteurs nommés par le ministère des Chemins de fer enquêtait déjà sur l’accident de train, en plus d’une enquête distincte menée par le commissaire à la sécurité ferroviaire. Ils devaient conclure leurs enquêtes dans un délai de deux semaines et soumettre un rapport au gouvernement. Mais le gouvernement était susceptible d’accepter la recommandation du ministère des chemins de fer pour une autre enquête par la CBI.

L’accident s’est produit à Odisha vendredi lorsque le train de voyageurs Coromandel Express a heurté un train de marchandises à l’arrêt et a déraillé. Les voitures du train déraillé sont tombées sur une voie adjacente où un autre train, le Howrah Express, venant en sens inverse, a percuté les voitures déraillées.

Le nombre de morts dans l’accident a été initialement évalué à 288, mais il a été ramené à 275 plus tard dimanche, car des responsables ont déclaré que certains corps avaient été comptés deux fois par erreur.

Un grand nombre des quelque 1 000 personnes blessées avaient été libérées des hôpitaux lundi, mais environ 400 étaient toujours soignées, certaines pour des blessures très graves.

Certaines personnes étaient également portées disparues.

Des sauveteurs travaillent sur le site de trains de voyageurs qui ont déraillé dans le district de Balasore, dans l’État indien d’Orissa, le 3 juin 2023. Rafiq Maqbool/AP

Les sauveteurs ont dû couper à travers des compartiments de train en métal pour récupérer les victimes après la catastrophe. Des grues et d’autres machines lourdes ont été utilisées pour déplacer les voitures de train mutilées, puis pour réparer et commencer à restaurer les voies.

Au moins une voie était à nouveau opérationnelle lundi après-midi, mais il y avait encore des annulations sur les lignes.

L’Inde possède l’un des plus grands réseaux ferroviaires au monde. On estime que 13 millions de personnes voyagent quotidiennement dans les trains du pays. Mais malgré les énormes investissements récents visant à moderniser le réseau, une grande partie de l’infrastructure ferroviaire du pays est obsolète.