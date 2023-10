L’Inde figure au classement Perfect 100. Récolte record de Jeux asiatiques après 72 ans

L’Inde en a frappé une tonne ! Une première et historique aux Jeux asiatiques 2023. Le contingent indien est désormais assuré de franchir la barre des 100 médailles lors de ce grand spectacle continental. C’est la première fois que l’Inde franchit la barre des trois chiffres dans le décompte des médailles aux Jeux asiatiques. L’Inde a déjà remporté 95 médailles et sept autres médailles sont assurées de dépasser la barre historique des 100. L’Inde devrait remporter davantage de médailles en tir à l’arc à poulies (3), en kabaddi (2), en badminton (1) et en cricket masculin (1). C’est également la première fois dans l’histoire des Jeux asiatiques que l’on remporte plus de 20 médailles d’or. Jusqu’à présent, l’Inde a également remporté un record de 22 médailles d’or, dépassant son précédent record lors de l’événement continental. L’Inde a brillé dans des disciplines comme le tir et l’athlétisme.

Ces 19es Jeux asiatiques ont également été historiques pour l’Inde à bien d’autres termes. C’était la première fois que les équipes indiennes de cricket masculines et féminines participaient à l’événement continental.

Alors que l’équipe féminine a décroché une médaille d’or, l’équipe masculine devrait affronter l’Afghanistan en finale samedi avec une médaille d’argent déjà assurée pour la nation.

L’athlétisme a eu le plus grand impact sur le décompte de l’Inde cette édition. La discipline a valu à l’Inde un total de 29 médailles, dont 6 d’or, 14 d’argent et 9 de bronze.

Le tir est une autre discipline qui a aidé l’Inde à remporter 22 médailles ; 7 or, 9 argent et 6 bronze.

En équitation, l’Inde a remporté une médaille d’or après 42 ans, que ce soit dans les épreuves individuelles ou par équipe.

Des jeux comme la voile et l’aviron ont également grandement aidé la cause de l’Inde.

Pendant ce temps, dans l’épreuve par équipe masculine de badminton également, l’Inde a remporté une médaille d’argent historique. L’équipe a perdu contre la Chine dans une finale âprement disputée.

D’autres athlètes indiens seront en action le 7 octobre. Cela donne à l’Inde une forte chance d’améliorer encore son record de médailles. La cérémonie de clôture des Jeux asiatiques aura lieu le 8 octobre (dimanche).