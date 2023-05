L’Inde fait match nul avec la Syrie, l’Ouzbékistan et l’Australie dans le groupe B

L’équipe indienne de football masculin a été tirée au sort aux côtés de la Syrie, de l’Ouzbékistan et de l’Australie, championne en 2015, dans le groupe B de la Coupe d’Asie de l’AFC après la cérémonie de tirage au sort qui s’est tenue jeudi à l’Opéra Katara de Doha, au Qatar.

Le président de la Fédération indienne de football (AIFF) Kalyan Chaubey et l’entraîneur-chef de l’équipe masculine Igor Stimac étaient présents avec la légende indienne et actuel entraîneur-chef de l’équipe féminine indienne des moins de 20 ans, Maymol Rocky faisait partie de la procédure en tant que l’un des chefs de tirage.

L’équipe indienne de football masculin s’est qualifiée pour les éditions consécutives de la Coupe d’Asie de l’AFC pour la première fois de son histoire. L’Inde s’est qualifiée pour les Coupes d’Asie de l’AFC en 2019, 2011, 1984, 1964 et maintenant 2023.

Le Qatar, pays hôte et champion en titre, est la tête de série la mieux classée du groupe A. Sa défense du titre commencera contre la RP Chine, le Tadjikistan et le Liban.

L’Iran, triple vainqueur en 1996, les Émirats arabes unis, Hong Kong et la Palestine, deuxièmes en 1996, se disputeront les places en huitièmes de finale dans le groupe C, tandis que le Japon, l’Indonésie, les champions en 2007, champions en 2007, et le Vietnam seront tirés au sort dans le groupe D.

La Corée du Sud, double championne, tête de série du groupe E, devra affronter la Malaisie, la Jordanie et Bahreïn, tandis que le groupe F verra les triples vainqueurs, l’Arabie saoudite, la Thaïlande, la République kirghize et Oman se battre pour les places de la phase à élimination directe.

À quoi ressemblent les groupes après le tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC –

UN – Qatar, Chine, Tadjikistan, Liban

B- Australie, Ouzbékistan, Syrie, Inde

C- Iran, Émirats Arabes Unis, Hong Kong, Palestine

D – Japon, Indonésie, Irak, Vietnam

E- Corée du Sud, Malaisie, Jordanie, Bahreïn

F – Arabie saoudite, Thaïlande, République kirghize, Oman

Faits saillants du tirage au sort de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023

Les deux meilleures équipes de chaque groupe et les quatre meilleures équipes classées troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale de Qatar 2023.

La Coupe d’Asie de l’AFC 2023 au Qatar est prévue du 12 janvier au 10 février 2024 promet et promet d’être une affaire palpitante avec sept anciens vainqueurs parmi les 24 équipes.

Le tournoi continental quadriennal retardé se déroule au Qatar après que les hôtes d’origine, la Chine, se soient retirés en raison des restrictions pandémiques COVID-19 du pays.

(Avec les contributions des agences)