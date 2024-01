L’Inde fait grand pour séduire les investisseurs au Forum économique mondial

DAVOS, Suisse — Le long de la Promenade de Davos, les participants au Forum économique mondial tombent par hasard sur le WeLead Lounge, une vitrine réaménagée mettant en valeur le leadership et le talent des femmes indiennes. Il existe également l’India Engagement Center, un espace promouvant l’histoire de la croissance de l’Inde, son infrastructure numérique et son écosystème de startups en plein essor.

Ailleurs au forum, les géants indiens de la technologie et du conseil Wipro, Infosys, Tata et HCLTech sont présents en force pour présenter les prouesses du pays dans des technologies clés comme l’intelligence artificielle, le sujet c’est sur toutes les lèvres.

Les importantes promotions de Davos surviennent après que l’Inde a dépassé la Chine l’année dernière en tant que pays le plus peuplé du monde. Aujourd’hui, l’Inde vante sa force croissante en tant que nation d’innovation et pôle d’affaires mondial devant certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde.

“La présence de l’Inde est certainement importante – elle possède certains des endroits les plus recherchés sur la promenade principale des entreprises technologiques”, a déclaré à CNBC Ravi Agrawal, rédacteur en chef de Foreign Policy et ancien chef du bureau indien de CNN, à Davos. “Alors que l’économie chinoise ralentit, la croissance relativement rapide de l’Inde apparaît comme une opportunité évidente pour les investisseurs de Davos à la recherche de points positifs.”

Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 5,2 % l’année dernière, contre 3 % en 2022 mais en baisse par rapport aux 8,1 % de l’année précédente. L’Inde a connu une croissance de 7,2 % au cours du dernier exercice, contre un peu plus de 9 % un an plus tôt.

L’Inde cherche de plus en plus à se présenter comme une figure dominante sur la scène mondiale en matière de technologie et d’affaires. Des États tels que le Maharashtra, le Tamil Nadu, le Telangana et le Karnataka ont leur propre présence à Davos, se positionnant comme des pôles technologiques pour l’industrie manufacturière et l’IA.

“En ce sens, les pavillons d’État distincts envoient un message : diverses régions de l’Inde sont en concurrence les unes avec les autres pour offrir le meilleur accès aux entreprises mondiales”, a déclaré Agrawal, qui fréquente Davos depuis plus d’une décennie et est l’auteur de “India Connected”, qui raconte comment le smartphone a conduit à une Inde plus connectée et plus démocratique.

L’Inde est encore confrontée à de nombreux défis.

La plupart des années, l’Inde voit plus de personnes migrer hors du pays que vers le pays, selon les données du Banque mondiale. En 2021, le solde migratoire a dépassé les 300 000. La roupie, quant à elle, a affaibli fortement par rapport au dollar, sous la pression des taux d’intérêt américains élevés et de la volatilité des prix du pétrole.

L’un des principaux risques Selon l’Administration du commerce international, la façon de faire des affaires en Inde est la « sensibilité aux prix » parmi les consommateurs et les entreprises.

“Le défi, comme toujours, est de savoir si l’Inde peut réellement faciliter les affaires là-bas et si les consommateurs indiens peuvent dépenser suffisamment pour que la poursuite des investissements mondiaux en vaille la peine”, a déclaré Agrawal.