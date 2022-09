L’Inde fait face à un test difficile contre les hôtes

Lire la suite

L’Inde avait enregistré trois victoires d’affilée avant le tournoi Hung Thin alors qu’elle récoltait tous les points offerts pour se qualifier pour la Coupe d’Asie.

Les hôtes vietnamiens ont remporté une victoire retentissante 4-0 sur Singapour, 159e au classement, lors de leur rencontre.

Le Vietnam est classé 97e au classement de la FIFA, plus d’une demi-douzaine de positions sur l’Inde, mais les garçons d’Igor Stimac chercheront à mener le match contre l’opposition et à remporter la victoire sur la nation organisatrice.

La paire défensive indienne de Sandesh Jhingan et Chinglesana Singh est sur le point de revenir dans la formation après avoir raté le premier match, donnant aux hommes en bleu un énorme coup de pouce avant leur match délicat contre une équipe vietnamienne supérieure.

À quelle date le match amical international entre l’Inde et le Vietnam aura-t-il lieu ?

Le match amical international entre l’Inde et le Vietnam aura lieu le 27 septembre, mardi.

Où se jouera le match amical international Inde vs Vietnam ?

Le match amical international entre l’Inde et le Vietnam se jouera au stade Thong Nhat à Ho Chi Minh-Ville.

À quelle heure commencera le match amical international Inde-Vietnam ?

Le match amical international entre l’Inde et le Vietnam débutera à 17h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match amical international Inde vs Vietnam ?

Le match amical international Inde vs Vietnam sera télévisé sur la chaîne Eurosport en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match amical international Inde vs Vietnam ?

Le match amical international Inde vs Vietnam sera diffusé en direct sur JioTV.

Inde vs Vietnam Onze de départ possibles :

Inde : Gurpreet Singh Sandhu (gardien de but), Narinder Gahlot, Roshan Singh Naorem, Anwar Ali, Akash Mishra, Jeakson Singh, Liston Colaco, Muhammed Ashique Kuruniyan, Anirudh Thapa, Brandon Fernandes, Sunil Chhetri

Vietnam : Tran Nguyen Manh (gardien de but), Ho Tan Tai, Que Ngoc Hai, Do Duy Manh, Doan Van Hau, Do Hung Dung, Nguyen Quang Hai, Luong Xuan Truong, Nguyen Cong Phuong, Nguyen Tien Linh, Nguyên Van Toan

