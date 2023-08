L’Inde fait de grands débuts contre Tilak Varma en Coupe du monde. Explique pourquoi

Tilak Varma a été une bouffée d’air frais dans l’équipe indienne de cricket. Il est gaucher et a montré la bonne intention dans l’ordre intermédiaire lors des quelques matches qu’il a disputés pour l’équipe indienne T20I. Le résultat est qu’il a été récompensé par une place dans l’équipe indienne de la Coupe d’Asie. Cependant, avec KL Rahul et Shreyas Iyer également sélectionnés, Varma pourrait ne pas avoir beaucoup d’occasions dans le onze de jeu de l’équipe indienne. Tilak, 20 ans, a jusqu’à présent joué sept T20I et marqué 174 points. En 25 matches de liste A, il a marqué 1236 points avec une moyenne de 56,18.

Bien qu’on parle déjà de lui comme d’un élément de l’équipe de la Coupe du monde. Kris Srikkanth, vainqueur de la Coupe du monde 1983, estime qu’il ne devrait pas faire ses débuts dans les grands événements.

« Ne donnez pas à Tilak Varma ses débuts dans un grand tournoi, jouez-le dans la série ODI avant cela », a déclaré Srikkanth sur sa chaîne YouTube. Cheeka effrontée.

« Tilak a un potentiel fantastique, c’est un joueur brillant, mais il doit jouer quelques séries d’une journée avant de le placer dans l’équipe des Championnats du monde. Nous devons le préparer correctement », a-t-il ajouté.

Ancien joueur de cricket indien et sélectionneur de la BCCI, Saba Karim estime que la sélection de Tilak montre à elle seule la confiance que les sélectionneurs et la direction de l’équipe ont en lui

Parfois, les sélectionneurs et la direction de l’équipe peuvent soutenir un joueur après ce qu’ils ont vu sur le terrain. Il n’y a aucun mal à choisir un joueur du format T20 au format Un jour. Il ne faut pas non plus oublier que Tilak a eu une certaine expérience dans les matches de liste A », a-t-il déclaré sur Jio Cinema.