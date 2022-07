L’Inde exprime sa vive inquiétude face aux exécutions au Myanmar

NEW DELHI (AP) – L’Inde a exprimé jeudi sa “profonde inquiétude” face aux exécutions par le Myanmar de quatre prisonniers politiques.

C’était la première réaction de l’Inde aux exécutions du week-end dernier. Tous ont été jugés, reconnus coupables et condamnés par un tribunal militaire sans possibilité d’appel.

L’Inde soutient les efforts de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour ramener la paix au Myanmar, qui a été secoué par des troubles civils et des combats généralisés depuis que l’armée a pris le pouvoir à un gouvernement élu en février 2021.

« Nous avons noté ces développements (exécutions) avec une profonde inquiétude. En tant que pays voisin, nous avons toujours souligné la nécessité d’une résolution pacifique de la question. L’État de droit et le processus démocratique doivent être respectés », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi.

« En tant qu’ami du peuple du Myanmar, nous continuerons à soutenir le retour du Myanmar à la démocratie et à la stabilité », a-t-il déclaré.

L’Inde et le Myanmar partagent une longue frontière terrestre de plus de 1 600 km (1 000 miles) et une frontière maritime dans le golfe du Bengale. La proximité des deux pays a aidé le Myanmar à devenir un partenaire clé dans la lutte de l’Inde dans le nord-est éloigné contre des dizaines de groupes ethniques d’insurgés dont les revendications vont des patries indépendantes à une autonomie maximale au sein de l’Inde.

L’Inde et le Myanmar ont signé ces dernières années des accords de coopération en matière de défense s’engageant à la paix et à la stabilité dans les zones frontalières, et ils ont promis de ne permettre à personne d’utiliser leur sol respectif pour des activités hostiles contre l’autre côté.

The Associated Press