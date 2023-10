NEW DELHI (AP) — Le gouvernement indien s’est engagé jeudi à explorer « toutes les options juridiques » après qu’un tribunal qatari a condamné à mort huit employés indiens d’une entreprise qatarie pour espionnage.

Selon les médias indiens, les huit hommes sont des officiers à la retraite de la marine indienne qui travaillaient pour la société de conseil Al Dahra, conseillant le gouvernement qatari sur l’acquisition de sous-marins.

Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu’il attendait le jugement détaillé dans cette affaire.

“Nous sommes en contact avec les membres de la famille et l’équipe juridique, et nous explorons toutes les options juridiques”, indique le communiqué. « Nous attachons une grande importance à cette affaire et la suivons de près. Nous continuerons à étendre toute l’assistance consulaire et juridique. Nous présenterons également le verdict auprès des autorités qataries.

Le communiqué n’a pas fourni plus de détails.

Le gouvernement du Qatar a refusé de commenter immédiatement ces condamnations.

Les autorités qataries ont accordé un accès consulaire à New Delhi aux huit ressortissants indiens pendant leur procès.

Des millions d’Indiens vivent et travaillent dans le Golfe, un grand nombre d’entre eux comme ouvriers semi-qualifiés ou non qualifiés. Ils constituent une source de revenus importante pour l’Inde et contribuent au succès des économies du Golfe.

L’écrivain d’Associated Press, Jon Gambrell, a contribué depuis Jérusalem.