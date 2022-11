L’Inde explique la nécessité d’une surveillance plus stricte des monnaies numériques – News 24

Le Premier ministre Narendra Modi a averti un forum international que les crypto-monnaies étaient utilisées pour financer le terrorisme

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé à une réglementation plus stricte des monnaies numériques afin d’empêcher qu’elles ne soient utilisées pour financer des groupes terroristes. S’exprimant lors de la conférence ministérielle No Money for Terror sur le financement de la lutte contre le terrorisme à New Delhi vendredi, Modi a averti que «monnaies privées” présentait un risque majeur pour la sécurité.

“De nouveaux types de technologies sont utilisés pour le financement et le recrutement du terrorisme“, a-t-il déclaré, expliquant que”les défis du dark net, des monnaies privées et autres émergent” et “il est nécessaire d’avoir une compréhension uniforme des nouvelles technologies financières.”

“D’une compréhension uniforme, un système unifié de freins et contrepoids et de réglementation peut émerger“, a poursuivi Modi.















Ce n’était pas la première attaque de Modi contre les crypto-monnaies. L’année dernière, il a averti que Bitcoin et ses semblables pourraient “gâcher notre jeunesse« si ça s’est terminé »entre de mauvaises mains.” Alors que l’Inde a annoncé l’année dernière qu’elle interdirait “toutes les crypto-monnaies privées” et créer une monnaie numérique officielle, il a opté plus tôt cette année pour imposer à la place les bénéfices de la cryptographie à un taux de 30%. On estime que 15 à 20 millions d’investisseurs dans la cryptographie vivent en Inde.

L’Inde est loin d’être le seul pays à avoir envisagé de sévir contre les monnaies numériques décentralisées. Plus tôt ce mois-ci, l’UE a annoncé des modifications à ses règles anti-blanchiment qui interdiraient aux banques et aux échanges cryptographiques de négocier des pièces privées telles que Monero, qui, contrairement à Bitcoin, dissimule ses données de blockchain à la vue du public. Les fournisseurs d’actifs cryptographiques seraient également tenus de vérifier l’identité des clients, même pour les transactions occasionnelles d’une valeur inférieure à 1 000 € (1 040 $) et de se renseigner sur la nature des transactions plus importantes.