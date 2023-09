NEW DELHI — L’Inde a lancé jeudi une offensive diplomatique contre le Canada, demandant au pays de réduire le personnel de son ambassade et de suspendre la délivrance de nouveaux visas aux Canadiens souhaitant se rendre en Inde, à la suite de l’assassinat présumé d’un chef séparatiste sikh en Inde. La Colombie-Britannique s’est élargie de façon spectaculaire.

Ces commentaires du ministère des Affaires étrangères interviennent plusieurs heures après que l’ambassade du Canada à New Delhi a annoncé jeudi qu’elle « ajusterait temporairement la présence du personnel » pour protéger ses diplomates des menaces, et quelques jours après que les deux gouvernements ont expulsé des diplomates de haut rang identifiés comme étant les chefs de station respectifs de leurs services de renseignement.

Le haut-commissariat du Canada en Inde a déclaré dans un courriel qu’il prenait cette mesure après que certains diplomates « ont reçu des menaces sur diverses plateformes de médias sociaux » et « à la lumière de l’environnement actuel où les tensions se sont accrues ».

« Nous avions informé le Canadien qu’il devrait y avoir la parité dans notre présence diplomatique mutuelle », a-t-il déclaré. « Nous pensons que leur nombre est beaucoup plus élevé, il y aura donc une réduction. Bagchi a également confirmé que l’Inde avait cessé de délivrer de nouveaux visas, attribuant cette pause aux menaces à la sécurité des diplomates indiens au Canada et au manque de personnel dans ce pays.

Les tensions montent après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé que des agents indiens pourraient avoir été impliqués dans l’assassinat du leader sikh Hardeep Singh Nijjar. L’Inde a nié l’accusation de Trudeau, la qualifiant d’« absurde et motivée », tout en accusant le Canada d’avoir un programme anti-indien.

Dans son avis aux voyageurs, le ministère indien des Affaires étrangères a cité ce qu’il a qualifié d’« activités anti-indiennes et de crimes de haine politiquement cautionnés » dans le pays. « Tous les ressortissants indiens présents sur place et ceux qui envisagent de voyager sont invités à faire preuve de la plus grande prudence », a indiqué le ministère.