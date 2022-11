L’Inde exhortée à l’ONU à sévir contre les violences sexuelles

Le Canada a exhorté l’Inde à enquêter sur tous les actes de violence sexuelle et à protéger la liberté de religion en enquêtant sur la violence religieuse.

L’Inde a été invitée à adopter une position plus ferme sur la violence sexuelle et la discrimination religieuse et à ratifier la convention sur la torture, alors que les pays ratissaient son bilan en matière de droits de l’homme à l’ONU jeudi.

New Delhi a insisté sur le fait qu’elle appréciait le rôle joué par les défenseurs des droits de l’homme et a déclaré qu’elle n’imposerait la peine de mort que dans “les cas les plus rares”, après avoir entendu les critiques d’autres nations au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

“L’Inde condamne toute forme de torture et maintient une position inviolable contre la détention arbitraire, la torture, le viol ou la violence sexuelle par qui que ce soit”, a déclaré le solliciteur général indien Tushar Mehta au conseil.

New Delhi a signé la Convention des Nations Unies contre la torture mais ne l’a pas ratifiée.

L’Inde était confrontée à son examen périodique universel, que les 193 pays de l’ONU doivent subir tous les quatre ans.

“Nous recommandons à l’Inde de réduire l’application large de la loi sur les activités illégales (prévention) et des lois similaires contre les militants des droits de l’homme, les journalistes et les minorités religieuses”, a déclaré Michele Taylor, ambassadrice des États-Unis auprès du conseil.

Elle a ajouté:

Malgré les protections juridiques, la discrimination et la violence fondées sur le sexe et l’appartenance religieuse persistent. L’application de la législation antiterroriste a conduit à des détentions prolongées de défenseurs et d’activistes des droits humains.

Le Canada a exhorté l’Inde à enquêter sur tous les actes de violence sexuelle et à protéger la liberté de religion en enquêtant sur la violence religieuse “y compris contre les musulmans”.

Le Népal a déclaré que New Delhi devrait “renforcer ses efforts pour lutter contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes et des filles”.

L’ambassadeur britannique Simon Manley a exhorté l’Inde “à veiller à ce que ses lois existantes contre le travail des enfants, la traite des êtres humains et le travail forcé soient pleinement appliquées”.

La Chine a également déclaré que l’Inde devrait “prendre des mesures pour lutter contre la traite des êtres humains” et rechercher l’égalité des sexes.

La liberté d’expression “pas absolue”

Le Bhoutan a déclaré que l’Inde devait prendre de nouvelles mesures pour lutter contre les infractions sexuelles contre les femmes et les enfants, tandis que l’Allemagne a déclaré qu’elle “restait préoccupée par les droits des groupes marginalisés”.

L’Arabie saoudite a exhorté l’Inde à réduire les taux de mortalité infantile et maternelle.

L’Australie a exhorté l’Inde à instaurer un moratoire officiel sur la peine de mort.

La Suisse a déclaré que l’Inde devrait “garantir un accès ouvert aux réseaux sociaux et n’imposer aucune mesure qui ralentirait ou bloquerait les connexions Internet”.

Mehta a déclaré que la constitution indienne garantit le droit à la liberté d’expression.

Cependant, “la liberté de parole et d’expression n’est pas de nature absolue et est soumise à des restrictions raisonnables” dans l’intérêt de la souveraineté, de l’intégrité, de la sécurité, des relations extérieures, de “l’ordre public, de la décence, de la moralité, de l’outrage au tribunal, de la diffamation ou de l’incitation à une offence”.

“Imposer des restrictions raisonnables permet à l’État de réglementer la liberté de parole et d’expression là où cela équivaut à un discours de haine”, a-t-il insisté.

En conclusion, Sanjay Verma, secrétaire au ministère indien des Affaires étrangères, a déclaré qu’il ramènerait les recommandations à New Delhi pour examen.

“L’engagement constant du gouvernement indien est pour la promotion et la protection des droits humains de notre peuple”, a-t-il déclaré.

“En tant que plus grande démocratie du monde, l’Inde s’est engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de droits de l’homme.”