Le Conseil de sécurité nationale a déclaré que les États-Unis fourniraient du matériel de vaccin, des médicaments, des kits de test, des ventilateurs et des perséquipement de protection unique.

«Tout comme l’Inde a envoyé une aide aux États-Unis alors que nos hôpitaux étaient sous tension au début de la pandémie, les États-Unis sont déterminés à aider l’Inde en cas de besoin», a tweeté dimanche le président Biden.

L’histoire continue sous la publicité

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré dimanche soir dans un communiqué que le département «évalue actuellement l’équipement que nous pouvons à la fois acheter et puiser dans notre propre inventaire dans les jours et semaines à venir» pour aider les agents de santé indiens. Il a ajouté que le département aidera à livrer des fournitures, y compris des «équipements liés à l’oxygène», en Inde dans les prochains jours.

Les hôpitaux indiens ont demandé de l’oxygène le 24 avril alors que les cas de coronavirus dans le pays ont de nouveau explosé, établissant un nouveau record du monde pour la troisième journée consécutive. (Reuters)

Le Premier ministre indien Narendra Modi, prononçant son allocution mensuelle à la radio dimanche, a exhorté les citoyens à se faire vacciner alors que la nouvelle vague dévastatrice d’infections menaçait de submerger les services de santé du pays. Pendant ce temps, des détails sont apparus sur les efforts du gouvernement pour bloquer les critiques de sa réponse à l’épidémie sur les réseaux sociaux.

L’Inde a résisté à une poussée en septembre qui a approché près de 100000 nouvelles infections par jour, mais les chiffres ont ensuite chuté de façon spectaculaire, donnant l’impression que le pays était en train de vaincre le virus.

L’histoire continue sous la publicité

À partir de mars, cependant, le nombre de nouveaux cas a explosé pour atteindre de nouveaux sommets, dépassant les 300 000 au cours des quatre derniers jours. Le décompte de dimanche de 349 691 nouveaux cas au cours des 24 heures précédentes était le plus élevé de tous les pays sur une période de 24 heures pendant la pandémie. Les 2767 décès signalés dimanche étaient un nouveau record pour l’Inde.

Les experts avertissent que les chiffres sont sous-estimés dans le pays de plus de 1,3 milliard.

Les analystes imputent la flambée actuelle à l’arrivée de nouvelles variantes de coronavirus dans un pays qui s’était installé dans une certaine complaisance, avait levé les restrictions et est revenu aux vieilles habitudes.

« Covid met à l’épreuve notre patience et notre capacité à supporter la douleur », a déclaré Modi dimanche. «Après avoir abordé avec succès la première vague, le moral de la nation était au plus haut. Cependant, cette tempête a secoué la nation.

L’histoire continue sous la publicité

Anthony S. Fauci, conseiller médical en chef de Biden, a déclaré dimanche que « nous devons vraiment faire plus. »

« Je ne pense pas que nous puissions nous en éloigner », a déclaré Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à George Stephanopolous sur ABC « Cette semaine » avant l’annonce du Conseil national de sécurité.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu dimanche avec son homologue indien, Ajit Doval, a déclaré la porte-parole du Conseil national de sécurité, Emily Horne.

L’histoire continue sous la publicité

La US International Development Finance Corporation finance une «expansion substantielle» de la capacité de fabrication pour permettre au fabricant indien de vaccins Biological E de produire au moins 1 milliard de doses de vaccin d’ici la fin de 2022, a déclaré Horne, et le gouvernement déploie une équipe publique. experts de la santé pour travailler avec les autorités indiennes.

Biden et ses principaux conseillers ont été prudents lorsqu’ils ont discuté publiquement des perspectives d’aider d’autres pays à renforcer leurs approvisionnements en vaccins. Ils ont cherché à montrer une sensibilité aux besoins urgents à l’étranger, tout en soulignant que l’objectif principal du président est de s’assurer que les Américains disposent des vaccins dont ils ont besoin.

Après un discours la semaine dernière sur l’état des efforts de vaccination aux États-Unis, le président a déclaré qu’il espérait être utile à travers le monde mais s’est arrêté avant de tenir des promesses spécifiques.

L’histoire continue sous la publicité

«C’est en cours», a-t-il dit. «Nous n’avons pas assez de confiance pour le donner – envoyez-le maintenant à l’étranger. Mais je pense que nous allons pouvoir le faire.

Alors que Biden subit une pression croissante pour fournir des doses de vaccin, il a cherché à souligner d’autres façons dont les États-Unis ont aidé, même si elles peuvent ne pas répondre à ce que certains ont exigé.

«Nous avons déjà fait un peu de cela. Nous examinons ce qui va être fait avec certains des vaccins que nous n’utilisons pas », a déclaré Biden. «Nous allons nous assurer qu’ils peuvent être envoyés en toute sécurité et nous espérons pouvoir être d’une certaine utilité et de valeur pour les pays du monde entier.»

Signe de la pression croissante à laquelle Biden est confronté au sein de son propre parti, le représentant de Ro Khanna (D-Californie), vice-président du Congressional India Caucus, a applaudi dimanche l’annonce de l’administration mais a ajouté dans un communiqué: «L’Administration Biden peut encore faire plus, comme donner à l’Inde notre stock de vaccins AstraZeneca qui ne seront pas utilisés aux États-Unis et qui se sont déjà ouverts au Mexique et au Canada. Et nous devrions aider la diaspora indienne en Amérique à aider les hôpitaux en Inde. »

L’histoire continue sous la publicité

De nombreux pays ont déjà fourni une aide. Singapour a envoyé samedi des conteneurs d’oxygène en Inde. L’Allemagne était transport aérien 23 usines mobiles de production d’oxygène dans le pays.

L’Inde a travaillé avec des entreprises privées pour expédier 80 tonnes d’oxygène liquide d’Arabie saoudite, a annoncé samedi l’ambassade de l’Inde à Riyad. La Chine et la Russie ont offert leur aide. Et le Pakistan est prêt à fournir des ventilateurs, des appareils à rayons X numériques, des EPI et d’autres fournitures à l’Inde, a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères Shah Mahmood Qureshi tweeté dimanche.

«Nous croyons en une politique de #HumanityFirst», a écrit Qureshi dans ce qui semblait être un coup à peine voilé aux États-Unis.

La flambée a dévasté l’infrastructure sanitaire de l’Inde. Les lits d’hôpitaux dans la capitale, New Delhi, et dans d’autres villes durement touchées sont rares, et des patients sont décédés lorsque les approvisionnements en oxygène ont été interrompus ou épuisés. Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a annoncé dimanche que le verrouillage de la ville serait prolongé d’une semaine jusqu’au 3 mai.

L’histoire continue sous la publicité

Modi, dans son discours à la radio, s’est entretenu avec un médecin de Mumbai. Shashank Joshi a suggéré que la poussée était gérable et a poussé à la panique.

«La deuxième vague est venue très vite. Il se propage plus rapidement », a déclaré le médecin. «Mais le taux de récupération est également plus rapide. Dans cette phase, les jeunes et les enfants sont également infectés. »

Les villes signalent des taux positifs élevés pour les tests de coronavirus. A Delhi, 1 personne sur 3 testée est positive. Dans la ville orientale de Kolkata, c’est 1 sur 2.

Le gouvernement indien prend des mesures pour vacciner les gens le plus rapidement possible, mais la taille de la population rend la tâche ardue.

Dimanche, le ministère de la Santé a déclaré que plus de 140 millions de doses de vaccin avaient été administrées en 99 jours.

L’histoire continue sous la publicité

Modi a déclaré que toute personne âgée de plus de 18 ans serait éligible au vaccin à partir du 1er mai.

Le gouvernement a décidé de faire taire les critiques sur les médias sociaux, selon des documents publiés par la base de données Lumen, une initiative de transparence gérée par l’Université de Harvard. Les documents montrent que des responsables ont déposé des demandes jeudi et vendredi demandant à Twitter de supprimer 52 tweets, citant la loi indienne de 2000 sur les technologies de l’information. Cette décision a été signalée pour la première fois par le site d’information indien MediaNama, qui a déclaré que les utilisateurs en Inde ne pouvaient plus accéder aux tweets.

Certains des tweets semblaient contenir de fausses informations sur le virus, mais beaucoup critiquaient le gouvernement. L’un, de l’acteur Vineet Kumar Singh, attiré l’attention sur tester les pénuries. Un autre, par le ministre d’État du Bengale occidental, Moloy Ghatak, juxtaposé des photos de crémations de masse avec des images de Modi parlant et d’une grande foule, avec la légende: «Quand les corps de la mort brûlaient, Nero était occupé à faire des rassemblements électoraux.»

«L’Inde ne pardonnera jamais au PM @narendramodi d’avoir sous-estimé la situation corona dans le pays et d’avoir laissé tant de gens mourir à cause d’une mauvaise gestion», a-t-il écrit.

Parmi les utilisateurs dont le gouvernement a demandé à Twitter de bloquer les tweets, il y avait un député, des journalistes et des citoyens ordinaires.

«Lorsque nous recevons une demande légale valide, nous l’examinons à la fois en vertu des règles de Twitter et de la loi locale», a écrit un porte-parole de Twitter dans un communiqué envoyé dimanche. «Si le contenu enfreint les règles de Twitter, le contenu sera supprimé du service. S’il est jugé illégal dans une juridiction particulière, mais sans enfreindre les règles de Twitter, nous pouvons refuser l’accès au contenu en Inde uniquement. «

Dans tous les cas, a écrit le porte-parole, Twitter avise le titulaire du compte directement afin qu’il sache qu’il a reçu un ordre légal.