L’Inde et les responsables chinois se méfient des manifestations politiques au sommet des BRICS

(De gauche à droite) Le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Alors que le sommet des BRICS commence à Sandton, les craintes concernant la sécurité et les perturbations probables ont amené les autorités chinoises et indiennes à demander aux responsables sud-africains l’assurance que le dirigeant chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi ne feront pas l’objet d’actions de protestation politique.

Modi et Xi sont en Afrique du Sud pour le sommet qui débutera à Sandton mardi et se terminera jeudi.

D’autres dirigeants de pays africains, dont le Malawi et le Cameroun, sont déjà arrivés dans le pays.