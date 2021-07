L’Inde et les Jeux olympiques – Une relation tendue

Le fait qu’une nation avec une population aussi vaste que l’Inde ait réussi à remporter 28 médailles – neuf d’or, sept d’argent et 12 de bronze – aux Jeux Olympiques est ahurissant. C’est en moyenne une médaille par Jeux. Toute raison justifiant un nombre aussi bas devrait être immédiatement jetée par la fenêtre comme nos athlètes, et les systèmes soutenant ces joueurs ont échoué le plus souvent.

De 1896 à 2016, l’Inde est au dernier rang en ce qui concerne le nombre moyen de médailles remportées par habitant avec 0,003 pour un million d’habitants – la population indienne est d’environ 136 crores. D’autre part, un pays comme l’Estonie avec 13,2 lakh a une moyenne de 25,62. La Finlande, avec une population de 55,2 lakhs, arrive en tête avec 54,69 médailles pour un million d’habitants, tandis que les Bahamas, avec une population de 3,89 lakhs seulement, ont produit 35,63 médaillés pour un million d’habitants.

Jeux Olympiques de Tokyo – COUVERTURE COMPLÈTE | L’INDE AU POINT DE VUE | PHOTOS

Tous les quatre ans, les passionnés de sport attendent avec impatience que les meilleurs athlètes du pays apportent des lauriers à la nation, mais ils n’obtiennent que la déception et promet de faire mieux la prochaine fois, après quatre ans. Non pas que nos joueurs ne soient pas performants dans les autres grands tournois, mais parviennent d’une manière ou d’une autre à ne pas tenir la distance quand cela compte le plus. Pour Tokyo, près de 120 athlètes indiens seront en lice pour mettre la main sur les médailles. Certaines agences ont prédit que l’Inde reviendrait avec sa plus grande récolte de médailles cette fois – et le décompte pourrait être de 17. Mais il faut être prudent avant de fonder déjà de si grands espoirs.

Il y a quelques disciplines comme le tir, la boxe et la lutte, qui ont une chance réaliste que les Indiens reviennent avec des médailles, mais encore une fois, le nombre de médailles qu’ils obtiennent est un sujet de débat. Avant le début des Jeux olympiques, il y a à chaque fois des attentes de la part d’une poignée d’athlètes, mais tous ne tiennent pas leurs promesses. Rappelez-vous la préparation de l’édition précédente des jeux – Jeux olympiques de Rio 2016 – où des médailles étaient attendues de presque tous les tireurs indiens de la liste – Abhinav Bindra, Gagan Narang, Jitu Rai, Gurpreet Singh et Heena Sidhu – mais aucun d’entre eux n’a gagné . Fait intéressant, le tir reste notre point fort aux Jeux olympiques.

Ne vous y trompez pas, l’Inde a des joueurs de classe mondiale dans de nombreux sports, mais ce qui nous manque peut-être encore, c’est une structure appropriée. Le lanceur de javelot Neeraj Chopra devrait mettre fin à la sécheresse en athlétisme en Inde, mais une récente controverse entourant l’entraîneur allemand Uwe Hohn, vous fait vous demander comment. Juste un mois avant les Jeux olympiques, les membres de l’équipe Javelin Shivpal Singh et Annu Rani avaient accusé Hohn d’ignorer leur entraînement et de se concentrer plutôt sur les joueurs étrangers. D’un autre côté, Hohn a dénoncé la Sports Authority of India et la Fédération indienne d’athlétisme pour ne pas avoir fait assez pour préparer les athlètes au méga événement. Qui a raison et qui n’a pas raison n’est pas la question ici, mais ce n’est certainement pas l’environnement le plus propice à la performance d’un athlète.

Regardez la Chine et le Japon d’ailleurs. Au cours des 40 à 50 dernières années, ils ont constamment terminé dans la moitié supérieure du tableau des médailles et s’améliorent continuellement dans tous les sports. Ici en Inde, l’accent mis sur beaucoup de sports s’est amélioré, mais il y a une longue liste d’entre eux qui ne reçoivent toujours pas leur dû. Considérez maintenant ceci. Il y a 47 médailles à gagner dans différentes disciplines de la natation, mais seuls trois nageurs du pays se sont qualifiés pour représenter le pays à Tokyo 2020. Le canoë et le cyclisme ont respectivement 16 et 22 médailles et l’Inde n’a aucune participation à ces événements. Enfin, la gymnastique a 18 médailles à gagner et nous n’avons qu’une seule représentation sous la forme de Pranati Nayak, en fait n’est que la deuxième gymnaste à représenter l’Inde aux jeux. On ne peut que se demander ce qu’il nous faudra pour produire des champions dans ces sports.

Pour que l’Inde soit une puissance dans le sport et les Jeux olympiques en particulier, le travail devra commencer maintenant, pour obtenir les résultats souhaités lors des prochains jeux. Avec des experts des autorités concernées, on peut supposer qu’ils ont le plan pour faire de l’Inde une superpuissance mondiale dans le sport, mais l’exécution doit être meilleure et plus rapide, car un fan indien moyen pourrait simplement manquer de patience.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici