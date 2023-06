L’Inde et les États-Unis annonceront une mission d’astronaute en 2024 pendant la visite du Premier ministre: sources

Dans un accord historique, l’Inde a décidé de rejoindre les accords d’Artemis, un effort dirigé par les États-Unis pour ramener les humains sur la Lune d’ici 2025, dans le but ultime d’étendre l’exploration spatiale à Mars et au-delà, ont déclaré aujourd’hui des sources de la Maison Blanche.

Le développement intervient lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis et quelques heures avant qu’il ne tienne une réunion bilatérale avec le président américain Joe Biden.

En plus de rejoindre le programme Artemis, qui vise à faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et l’Indian Space Research Organization (ISRO) ont également convenu de mener une mission conjointe à l’International Station spatiale en 2024, ont indiqué les sources.

La NASA, en coordination avec le Département d’État américain, avait établi les accords d’Artemis en 2020 avec sept autres pays membres fondateurs.