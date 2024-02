L’Inde et les Émirats arabes unis signent un accord sur un corridor commercial transcontinental – Monde

L’Inde et les Émirats arabes unis ont signé mardi un accord sur un corridor commercial visant à relier l’Europe à l’Inde via certaines parties du Moyen-Orient par voie maritime et ferroviaire, un plan ambitieux soutenu par les États-Unis et l’Union européenne.

Son voyage intervient avant les élections nationales indiennes qui devraient débuter en avril.

Modi devait inaugurer mercredi le plus grand temple hindou du Moyen-Orient, un jour après s’être adressé à des milliers d’expatriés lors d’un événement communautaire dans la capitale Abu Dhabi.

Selon les experts, la visite vise en grande partie à galvaniser la diaspora, même si les Indiens des Émirats arabes unis ne peuvent pas voter depuis l’étranger.

Les Émirats arabes unis abritent environ 3,5 millions de ressortissants indiens, soit la plus grande communauté d’expatriés du pays du Golfe.

Aujourd’hui, Modi a rencontré le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, selon le ministère indien des Affaires étrangères et les médias d’État locaux, leur cinquième réunion en huit mois.

Ils ont signé plusieurs accords, dont un traité d’investissement bilatéral, s’appuyant sur un accord de partenariat économique global signé en 2022, a indiqué le ministère indien des Affaires étrangères.

“Cela s’appuierait sur les accords et la coopération antérieurs sur cette question et favoriserait la coopération entre l’Inde et les Émirats arabes unis en renforçant la connectivité régionale”, indique le communiqué du ministère.

Le corridor, annoncé en septembre dernier en marge du sommet du G20 à New Delhi, vise à s’étendre de l’Inde à travers la mer d’Oman jusqu’aux Émirats arabes unis et à l’Arabie saoudite avant de se connecter à l’Europe via la Jordanie et Israël.

La déclaration du ministère ne fait cependant mention d’aucun pays en dehors de l’Inde et des Émirats arabes unis, une puissance régionale arabe du Golfe, dont les liens reposent sur plus d’un siècle de liens commerciaux.

L’accord sur le corridor économique Inde-Moyen-Orient intervient au milieu d’un conflit de plus de quatre mois à Gaza qui a fait dérailler les plans soutenus par les États-Unis visant à intégrer davantage Israël à ses voisins arabes. L’Arabie saoudite a interrompu ses projets de normalisation.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique sur les détails de l’accord.

Modi a rencontré le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed al Nahyan, que le dirigeant indien appelle souvent son frère.

“Aujourd’hui, notre région traverse une période difficile mais grâce à nos relations avec vous, nous construisons beaucoup d’espoir et attendons avec impatience un avenir avec l’Inde à la hauteur de nos ambitions”, a déclaré Cheikh Mohamed lors d’une réunion avec Modi mardi, selon une vidéo partagée sur la chaîne YouTube de Modi.

Instabilité régionale

Les Émirats arabes unis ont noué des relations diplomatiques avec Israël en 2020 dans le cadre d’une initiative soutenue par les États-Unis et connue sous le nom de Accords d’Abraham qui ont conduit d’autres États arabes, dont Bahreïn, à établir des liens.

Les Émirats arabes unis ont maintenu ces relations avec Israël tout au long du conflit, mais ont également critiqué à plusieurs reprises les bombardements israéliens sur Gaza et appelé à un cessez-le-feu.

L’accord-cadre entre l’Inde et les Émirats arabes unis semble indiquer que les deux États vont de l’avant avec le projet d’établissement du corridor, ce qui pourrait également nuire à la stratégie de ceinture d’infrastructures commerciales mondiales et de connectivité routière de la Chine.

L’accord a également été signé alors que le mouvement Houthi du Yémen a lancé des attaques contre des navires naviguant sur la mer Rouge, ce qui, selon le groupe, était en signe de protestation contre le bombardement israélien de Gaza. Les attaques ont mis en danger le commerce via la route maritime.

Les Émirats arabes unis et l’Inde ont également signé un traité d’investissement bilatéral et échangé des accords de coopération couvrant l’interconnexion électrique, le commerce et l’infrastructure numérique.

Modi devrait ensuite s’adresser à des dizaines de milliers de membres de la diaspora indienne dans un stade d’Abu Dhabi. Il prendra également la parole lors d’un sommet à Dubaï mercredi avant d’inaugurer le tout premier temple hindou en pierre du Moyen-Orient à Abu Dhabi.

Il s’agit de la septième visite de Modi dans cet État du Golfe depuis qu’il est devenu Premier ministre il y a près de dix ans, renforçant ainsi les liens avec l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Inde.