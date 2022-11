L’Inde et les armées américaines organisent des exercices près de la frontière chinoise

AULI, Inde (AP) – Les troupes indiennes et américaines ont participé mardi à un exercice d’entraînement à haute altitude dans un terrain froid et montagneux près de la frontière contestée entre l’Inde et la Chine, à un moment où les deux pays tentent de gérer la montée des tensions avec Pékin.

Au cours de l’exercice, des soldats indiens ont été largués d’hélicoptères pour débusquer des hommes armés d’une maison lors d’une démonstration de techniques de combat à mains nues. D’autres exercices impliquaient des chiens renifleurs et des véhicules de neutralisation de bombes sans pilote, et des cerfs-volants entraînés ont été déployés pour détruire de petits drones ennemis.

« Dans l’ensemble, cela a été une excellente expérience d’apprentissage. Il y a eu un partage des meilleures pratiques entre les deux armées », a déclaré Brig. Pankaj Verma de l’armée indienne.

Les exercices annuels ont eu lieu autour d’Auli, une station de montagne dans l’État du nord de l’Uttarakhand. Les troupes américaines provenaient de la 2e brigade de la 11e division aéroportée et leurs homologues indiens étaient membres du régiment Assam de l’armée.

Le ministère indien de la Défense a déclaré que l’exercice se concentrera sur la surveillance, les compétences de guerre en montagne, l’évacuation des blessés et l’aide médicale au combat dans des conditions de terrain et climatiques défavorables. Il comprendra également l’aide humanitaire, les secours en cas de catastrophe et les opérations liées au maintien de la paix, a-t-il ajouté.

L’exercice “Yudh Abhyas” a alterné entre les États-Unis et l’Inde depuis ses débuts au début des années 2000. Il a eu lieu en Alaska l’année dernière.

Des éditions précédentes avaient eu lieu ailleurs dans le nord de l’Inde, mais l’exercice de cette année ne se déroule qu’à environ 100 kilomètres (62 miles) de la ligne de contrôle réel, une frontière contestée qui sépare les territoires chinois et indiens.

L’Inde et la Chine ont mené une guerre le long de la frontière en 1962. Le dernier différend a éclaté en juin 2020, lorsqu’au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois ont été tués dans une bagarre dans la région du Ladakh. Cela a conduit les deux pays à stationner des dizaines de milliers de soldats soutenus par de l’artillerie, des chars et des avions de chasse le long de la ligne de contrôle réel.

Certains soldats indiens et chinois se sont retirés d’un point de friction clé, mais les tensions entre les deux pays ont persisté.

L’exercice reflète également le renforcement des liens de défense entre l’Inde et les États-Unis. Ils ont régulièrement intensifié leurs relations militaires et signé une série d’accords de défense et approfondi leur coopération militaire. Ces dernières années, les relations ont été portées par une convergence d’intérêts pour contrer la Chine.

Rishi Lekhi et Manish Swarup, Associated Press