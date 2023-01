L’Inde et l’Égypte signent des accords pour renforcer le commerce, les investissements et lutter contre le terrorisme

L’Inde et l’Egypte ont convenu mercredi de stimuler le commerce entre leurs pays lors d’une visite du président égyptien qui souligne les efforts du Premier ministre Narendra Modi pour renforcer les liens avec d’autres économies émergentes.

Modi et le président Abdel Fattah El-Sissi se sont mis d’accord sur des mesures pour augmenter le commerce bilatéral d’ici cinq ans à 12 milliards de dollars. Le commerce a totalisé 7,3 milliards de dollars en 2021-2022. Les deux pays ont également signé des accords sur l’élargissement de la coopération dans les domaines de la cybersécurité, des technologies de l’information, de la culture et de la radiodiffusion.

Modi et El-Sissi se sont dits préoccupés par les perturbations de l’approvisionnement alimentaire et d’autres ressources essentielles en raison de la guerre en Ukraine. Modi a sollicité la coopération de l’Égypte dans la lutte contre le terrorisme transfrontalier, l’extrémisme et les cybermenaces.

UN GÉNÉRAL DE L’ARMÉE INDIENNE DIT QUE LA SITUATION À LA FRONTIÈRE AVEC LA CHINE EST “IMPRÉVISIBLE”

L’économie égyptienne a été mise à rude épreuve par la pandémie et la guerre de la Russie en Ukraine, qui ont poussé les prix du pétrole et d’autres matières premières à des niveaux record. L’un des plus grands importateurs de blé au monde, il a obtenu l’année dernière l’aide de la Banque mondiale pour financer ses achats de céréales alors que les approvisionnements en provenance d’Ukraine étaient interrompus.

Les importations en provenance de l’Inde, qui faisaient exception pour des pays comme l’Égypte confrontés à de graves pénuries alors même qu’elle interdisait la plupart des exportations de blé, ont contribué à combler l’écart.

L’INDE DEVRA DEPASSER LA CHINE EN TANT QUE PAYS LE PLUS PEUPLE DU MONDE AU COURS DES 3 PROCHAINS MOIS : RAPPORT DE L’ONU

L’Inde fait partie des cinq principaux importateurs de produits égyptiens, notamment du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié, du sel, du coton, des produits chimiques inorganiques et des oléagineux. Les principales exportations indiennes vers l’Égypte comprennent le fil de coton, le café, les herbes, le tabac, les lentilles, les pièces de véhicules, les navires, les bateaux et les machines électriques.

El-Sissi a invité les entreprises indiennes à investir davantage dans la zone économique du canal de Suez. Plus de 50 entreprises indiennes ont investi environ 3,15 milliards de dollars dans divers secteurs de l’économie égyptienne, notamment les produits chimiques, l’énergie, les textiles, les vêtements, l’agro-industrie et la vente au détail, selon le ministère indien des Affaires extérieures.

L’Inde est le pays hôte du Groupe des 20 grandes économies cette année et Modi a invité El-Sissi à y assister en tant qu’invité spécial.

El-Sissi sera l’invité principal du défilé du jour de la République indienne jeudi, marquant l’anniversaire de l’adoption de la constitution du pays le 26 janvier 1950. L’Inde a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique en 1947.