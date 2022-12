L’Inde et le Vietnam pourraient en bénéficier alors que les fabricants de puces quittent la Chine au milieu des restrictions américaines

Une illustration montrant des nombres lumineux, un code et un circuit sur fond noir. Yuichiro Chino | moment | Getty Images

Les restrictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine sont le dernier bouleversement incitant les entreprises à envisager de déplacer certaines de leurs capacités de fabrication de puces vers le Vietnam et l’Inde voisins. Pourtant, des experts ont déclaré à CNBC que les restrictions à l’exportation de semi-conducteurs de l’administration Biden vers la Chine ne perturberaient probablement pas la situation mondiale concernant la suprématie de la fabrication de puces. actualités liées à l’investissement Le nombre de requêtes récentes adressées à KPMG par des clients et des prospects concernant l’expansion des capacités de fabrication de puces à travers l’Asie du Sud-Est a augmenté de 30% à 40% par rapport à avant la pandémie, a déclaré Walter Kuijpers, un partenaire basé à Singapour de la société de services professionnels. “Les entreprises voient des avantages à séparer les chaînes d’approvisionnement plutôt qu’à avoir un seul point de confiance… Les développements géopolitiques récents devraient accélérer ces stratégies qui sont déjà en cours”, a déclaré Kuijpers. En octobre, les États-Unis ont commencé à exiger des entreprises qu’elles obtiennent des licences pour exporter des semi-conducteurs avancés ou des équipements de fabrication connexes vers la Chine. Ces entreprises ont également besoin de l’approbation de Washington si elles utilisent des équipements américains pour fabriquer des puces haut de gamme spécifiques à vendre à la Chine.

Les sociétés de semi-conducteurs ont essayé de trouver des solutions de contournement. Centrale taïwanaise de fabrication de puces TSMC et ses rivaux sud-coréens Samsung et SK Hynix auraient obtenu des dérogations d’un an pour continuer à envoyer des équipements de fabrication de puces américains dans leurs installations en Chine. Le fabricant néerlandais d’outils de semi-conducteurs ASML a déclaré que son personnel aux États-Unis n’était pas autorisé à fournir certains services aux usines de fabrication de semi-conducteurs avancés, ou fabs, en Chine.

Passer de la Chine à l’Asie

Les bordures sont les dernières d’une série de bouleversements pour le Industrie mondiale des semi-conducteurs de 600 milliards de dollars. Ces dernières années, les fabricants de puces qui étaient autrefois attirés par la compétitivité de la Chine dans la fabrication de puces ont dû faire face à l’augmentation des coûts de main-d’œuvre en Chine, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues aux restrictions de Covid-19 et à l’augmentation du risque géopolitique. Ces fabricants de puces axés sur la Chine trouvent maintenant un nouvel élan pour reproduire ces lignes de production ailleurs. L’amortissement de l’équipement est le coût le plus élevé pour ces usines de fabrication de plaquettes.

En tant que tels, ils voudraient déménager quelque part à proximité afin que la production et les rendements puissent être aussi efficaces que possible, a déclaré Jan Nicholas, directeur exécutif spécialisé dans le secteur des semi-conducteurs chez Deloitte. Il a déclaré que l’Asie du Sud-Est était devenue un choix naturel pour les usines cherchant à se délocaliser en dehors de la Chine. “Lorsque vous prenez des décisions d’investissement aussi importantes, qui ont une durée de vie aussi longue pour une usine, vous avez tendance à rester à l’écart des situations risquées… plus il y a d’incertitude, plus ces entreprises fuiront vers une plus grande certitude », a déclaré Nicholas. L’Asie du Sud-Est peut également être considérée comme plus attrayante que les puissances de fabrication de puces telles que la Corée du Sud et Taïwan en raison de la neutralité perçue de la région au milieu des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine. “La Corée du Sud et Taïwan ne peuvent pas se camoufler, mais des pays comme le Vietnam, l’Inde et Singapour se positionnent comme une troisième voie, un pont neutre entre deux titans”, a déclaré à CNBC Sarah Kreps, directrice du Tech Policy Lab de l’Université Cornell.

1. Viêt Nam

Le Vietnam est devenu une base de production alternative à la Chine pour les fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Le pays a investi des milliards de dollars dans des investissements pour créer des centres de recherche et d’éducation, attirant de grands fabricants de puces pour y faire leurs achats.

Samsung, le plus grand fabricant de puces mémoire au monde, se serait engagé à investir 3,3 milliards de dollars supplémentaires dans le pays d’Asie du Sud-Est cette année. Le conglomérat sud-coréen vise à produire des composants de puces d’ici juillet 2023. “Les entreprises qui ont eu des installations de fabrication en Chine comme Samsung peuvent investir dans des alternatives de fabrication qui apportent de nombreux avantages des installations de fabrication en Chine, mais sans le bagage politique”, a déclaré Kreps.

2. Inde

L’Inde est également en train de devenir une base de production pour ces fabricants de puces, car elle dispose d’un bassin croissant de talents en conception de microprocesseurs, de sous-systèmes de mémoire et de conception de puces analogiques, a déclaré Kuijpers de KPMG. La main-d’œuvre est abondante et les coûts sont également faibles en Inde, a-t-il ajouté. Cependant, le manque de capacités manufacturières du pays atténue son attractivité. “Alors que l’Inde a essayé de mettre en place des unités de fabrication dans le passé, les initiatives se sont heurtées à de nombreux obstacles, notamment les investissements élevés en capital pour les coûts d’installation”, a-t-il déclaré.

La Chine fermement en tête

Malgré l’attractivité croissante de l’Asie pour les fabricants de puces, les experts soulignent que la Chine conserve toujours une avance sur les économies régionales en termes de compétitivité dans la fabrication de puces. Dans son “Fabriqué en Chine 2025” plan publié en 2015, le pays a jeté les bases de l’autosuffisance technologique dans la fabrication de puces. Son secteur national des puces est également soutenu par la demande croissante de puces dans des applications telles que la 5G, la conduite autonome et l’intelligence artificielle, a déclaré Kuijpers de KPMG.