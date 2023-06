L’Inde et le Pakistan se préparent aux vents et aux inondations soudaines alors que le cyclone Biparjoy se dirige vers le soir

MANDVI, Inde (AP) – Une vaste bande de l’ouest de l’Inde et du sud du Pakistan voisin qui a subi des inondations meurtrières l’année dernière se préparent à un nouveau déluge alors que le cyclone Biparjoy approche à grands pas vers la terre jeudi.

La pluie tombait et le ciel s’assombrissait dans l’ouest de l’Inde et dans le sud du Pakistan, le long de la mer d’Oman, où des tempêtes poussiéreuses entravaient les opérations d’évacuation et de sauvetage. Les autorités s’attendent à ce que les conditions s’aggravent pendant deux ou trois jours après que le cyclone ait touché terre dans le Gujarat en Inde.

Les responsables des deux pays d’Asie du Sud étaient en état d’alerte maximale à l’approche du cyclone. Il devrait toucher terre près du port de Jakhau dans le district indien de Kutch et inonder la région. Au Pakistan, Keti Bandar, dans la province méridionale du Sindh ravagée par les inondations, se trouve également sur le chemin de Biparjoy.

Les bazars et les plages de Mandvi, en Inde, généralement une ville côtière animée connue pour ses fabricants de bateaux en bois, ont été désertés jeudi sous les ordres de fermeture du gouvernement.

Des milliers de personnes en Inde ont été évacuées, portant à 75 000 le nombre total de personnes transférées dans des camps de secours. Au Pakistan, le chef de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, le lieutenant-général Inam Haider Malik, a déclaré que 73 000 personnes avaient été évacuées jusqu’à présent vers des endroits plus sûrs et que les autorités leur fournissaient un abri et de la nourriture.

L’agence de gestion des catastrophes a déclaré jeudi que le cyclone soufflait de vents soutenus allant jusqu’à 120 km/h (environ 75 mph) et devait frapper la province pakistanaise du Sindh, le site de l’une des inondations meurtrières historiques de l’été dernier. Au moins 1 739 personnes ont été tuées et 33 millions ont été déplacées en 2022 lorsque des inondations provoquées par le climat ont balayé le pays, causant 30 milliards de dollars de dégâts.

Jeudi matin, les autorités ont déclaré que la tempête avait perdu une partie de son intensité et devrait avoir une vitesse de vent maximale soutenue comprise entre 115 km/h et 125 km/h (71 mph à 78 mph), avec des rafales jusqu’à 140 km/h (87 mph), un légère baisse des prévisions un jour plus tôt.

Le département météorologique indien a déclaré que le cyclone frappait le port de Jakhau, où il devrait toucher terre jeudi soir.

Comme le sud du Pakistan, de grandes parties de la côte du Gujarat ont également connu de fortes pluies et des vents violents. Les autorités indiennes ont averti que le cyclone, classé comme une « tempête cyclonique très violente », a le potentiel d’infliger de lourds dégâts une fois qu’il a touché terre.

Une onde de tempête de deux à trois mètres (deux à trois mètres) au-dessus de la marée astronomique est susceptible d’inonder les zones basses sur la trajectoire de la tempête. Les marées pourraient monter jusqu’à six mètres (plus de six mètres) à certains endroits, a déclaré l’IMD.

« Nous avons pris des dispositions élaborées pour les travaux post-cyclone comme la restauration des infrastructures électriques, des réseaux mobiles et d’autres infrastructures », a déclaré le ministre de la Santé du Gujarat, Rushikesh Patel, à l’agence de presse Press Trust of India.

Un communiqué du gouvernement a indiqué que les principaux sites religieux de la côte du Gujarat, tels que le temple Dwarkadhish à Devbhoomi Dwarka et le temple Somnath dans le district de Gir Somnath, resteront fermés jeudi.

Un communiqué des chemins de fer indiens indique que 76 trains ont été annulés à cause du cyclone.

Jeudi, le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif était en visite officielle en Azerbaïdjan.

Dans un tweet la veille, Sharif a déclaré que le gouvernement avait pris toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des personnes à risque dans la province du Sindh, dans le sud du pays.

« Des préparatifs ont été faits pour faire face à tout type d’urgence à la suite de pluies et de vents violents à Karachi, tandis que l’évacuation des pêcheurs de la mer et de la population des zones côtières se poursuit rapidement », a-t-il déclaré.

La ministre pakistanaise du Climat, Sherry Rehman, a déconseillé la panique et a déclaré que Karachi, la plus grande ville du pays avec 20 millions d’habitants, était en sécurité car le cyclone n’y touchera pas, comme on le craignait auparavant.

Un journaliste de l’Associated Press a vu des personnes se déplacer vers des endroits plus sûrs dans des véhicules, indiquant qu’elles avaient initialement ignoré les avertissements du gouvernement.

Le Pakistan n’a jusqu’à présent lancé aucun appel à l’aide de l’ONU, qui a déclaré la veille qu’elle surveillait la situation. Des organisations caritatives locales et des agences d’aide des deux côtés aidaient les personnes déplacées.

Les experts affirment que le changement climatique entraîne une augmentation des cyclones dans la région de la mer d’Oman, rendant d’autant plus urgente la préparation aux catastrophes naturelles. Le Pakistan fait partie des 10 pays les plus touchés par le changement climatique, bien que la contribution du pays aux émissions mondiales de gaz à effet de serre soit inférieure à 1 %.

Une étude de 2021 a révélé que la fréquence, la durée et l’intensité des cyclones dans la mer d’Oman avaient considérablement augmenté entre 1982 et 2019.

En 1998, un cyclone qui a frappé l’État du Gujarat a fait plus de 1 000 morts et causé des dégâts excessifs. Un cyclone qui a frappé la province du Sindh et la ville de Karachi en 1965 a tué plus de 10 000 personnes.

Ahmed a rapporté d’Islamabad. Arasu a rapporté de Bengaluru, en Inde. L’écrivain d’Associated Press Muhammad Farooq a contribué à cette histoire de Badin, au Pakistan.

Ajit Solanki, Sibi Arasu et Munir Ahmed, The Associated Press