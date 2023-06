L’Inde et le Pakistan se préparent à un violent cyclone et déploient des sauveteurs dans les régions côtières

BENGALURU, Inde (AP) – L’Inde et le Pakistan se sont préparés au premier cyclone violent de cette année qui devrait frapper leurs régions côtières plus tard cette semaine, alors que les autorités ont interrompu lundi les activités de pêche et déployé du personnel de sauvetage.

Depuis la mer d’Oman, le cyclone Biparjoy vise la province pakistanaise du Sindh et le littoral de l’État indien occidental du Gujarat. Il devrait toucher terre jeudi et pourrait atteindre des vitesses de vent maximales allant jusqu’à 200 km/h (124 mph), selon le Département météorologique pakistanais.

Le personnel de gestion des catastrophes a été déployé dans les régions et les villes densément peuplées qui se trouveront sur la trajectoire de la tempête. Le cyclone affectera probablement Karachi au Pakistan ainsi que deux des plus grands ports indiens, Mundra et Kandla, dans l’État du Gujarat.

L’armée, la marine et les garde-côtes indiens ont également participé aux préparatifs, a déclaré le ministre en chef du Gujarat, Bhupendra Patel, dans un tweet. Patel a déclaré que les personnes vivant dans les régions basses seront évacuées si nécessaire.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a tenu une réunion avec de hauts responsables pour examiner les préparatifs en cas de catastrophe.

Au Pakistan, Sherry Rehman, ministre du changement climatique et de la coordination environnementale, a déclaré que tous les départements concernés des provinces du Sind et du Baloutchistan avaient été placés en état d’alerte maximale. L’Autorité de l’aviation civile du Pakistan a demandé aux responsables de l’aéroport de prendre immédiatement des mesures pour assurer la sécurité des avions et du fret.

Biparjoy est le premier cyclone violent à frapper le Pakistan depuis les inondations dévastatrices de l’année dernière qui ont fait 1 739 morts et 30 milliards de dollars de pertes.

Les experts affirment que le changement climatique entraîne une augmentation des cyclones dans la région de la mer d’Oman, rendant d’autant plus urgente la préparation aux catastrophes naturelles.

« Les océans se sont déjà réchauffés en raison du changement climatique », a déclaré Raghu Murtugudde, scientifique du système terrestre à l’Université du Maryland. Il a déclaré qu’une étude récente montre que la mer d’Oman s’est réchauffée de près de 1,2 degrés Celsius (2,2 degrés Fahrenheit) depuis mars de cette année, créant des conditions favorables aux cyclones violents.

Une étude de 2021 a révélé que la fréquence, la durée et l’intensité des cyclones dans la mer d’Oman avaient considérablement augmenté entre 1982 et 2019, a-t-il déclaré.

Les rapports climatiques de l’ONU ont également indiqué que l’intensité des cyclones tropicaux augmenterait dans un climat plus chaud. Un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat en 2019 a révélé que depuis les années 1950, le réchauffement de la surface de la mer le plus rapide s’est produit dans l’océan Indien.

« À l’ère du changement climatique, les catastrophes naturelles telles que les cyclones ne feront qu’augmenter et ne pourront être évitées. Une meilleure préparation et de meilleures politiques, en particulier pour les grandes villes côtières d’Asie du Sud telles que Karachi, Mumbai, Dhaka et Colombo, deviennent d’autant plus importantes maintenant et peuvent faire la différence entre la vie et la mort », a déclaré Abid Qaiyum Suleri, directeur exécutif de Sustainable Development Policy Institute et membre du Climate Change Council du Pakistan.

Le cyclone Tauktae en 2021 a été le dernier cyclone violent à avoir touché terre dans la même région. Ce cyclone a fait 174 morts et causé des dégâts de plus de 1,57 milliard de dollars.

Ahmed a rapporté d’Islamabad, au Pakistan.

Sibi Arasu et Munir Ahmed, The Associated Press