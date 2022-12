L’Inde et le Pakistan envoient de vives accusations commerciales de terrorisme

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Après que le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté jeudi une déclaration mettant en garde contre les dangers croissants du terrorisme, les émissaires de l’Inde et du Pakistan ont échangé avec véhémence des accusations se blâmant mutuellement pour des attentats terroristes. Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, n’a jamais nommé le Pakistan dans son discours au Conseil de sécurité. Mais après avoir répondu aux questions des journalistes, il s’est rappelé que l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton avait déclaré lors d’une visite au Pakistan il y a dix ans “que si vous gardez des serpents dans votre jardin, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils mordent uniquement vos voisins, ils finiront par mordre”. les gens qui les gardent dans la cour.

“Le Pakistan n’est pas bon pour prendre de bons conseils”, a déclaré Jaishankar. “Le monde d’aujourd’hui les considère comme l’épicentre du terrorisme.”

Plus tôt, il a déclaré au conseil que “l’Inde a fait face aux horreurs du terrorisme transfrontalier bien avant que le monde ne le prenne au sérieux” et a “combattu le terrorisme résolument, courageusement et avec une approche de tolérance zéro”.

Il a déclaré que l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 contre les États-Unis qui a tué près de 3 000 personnes et l’attaque terroriste du 26 novembre 2008 qui a tué 166 personnes à Mumbai, en Inde, ne doivent plus jamais se reproduire.

Les 10 assaillants de Mumbai étaient des membres de Lashkar-e-Taiba, un groupe militant basé au Pakistan, et les enquêteurs indiens ont déclaré plus tard que leurs actions avaient été dirigées par téléphone par des gestionnaires au Pakistan.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari a été invité à répondre à l’affirmation de Jaishankar selon laquelle le monde considère le Pakistan comme “l’épicentre du terrorisme” lors d’une conférence de presse peu après.

Il a dit que le Pakistan en tant que nation a été victime du terrorisme, et que lui en tant qu’individu est victime du terrorisme – sa mère, Benazir Bhutto, la première femme élue à la tête d’un pays à majorité musulmane en 1988, a été assassinée par suicide. kamikaze qui a précipité son cortège alors qu’elle faisait campagne pour la présidence en 2007.

Bhutto Zardari a déclaré que la lutte contre le terrorisme était une cause « qui m’est incroyablement personnelle ».

«En tant que musulman, en tant que Pakistanais, en tant que victime du terrorisme, je pense qu’il est temps que nous nous éloignions de certains des cadrages narratifs islamophobes de cette question qui ont eu lieu après les terribles attentats du 11 septembre 2001, parce que quoi dont nous avons été témoins depuis cette date jusqu’à maintenant, c’est que le terrorisme, bien sûr, ne connaît pas de religion, ne connaît pas de frontières », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le Pakistan avait perdu beaucoup plus de vies à cause du terrorisme que l’Inde, mais que les Indiens continuaient de dire « Musulmans et terroristes ensemble », que ce soit au Pakistan ou en Inde.

Bhutto Zardari a déclaré que Jaishankar devrait se rappeler “qu’Oussama ben Laden est mort, mais que le boucher du Gujarat vit et qu’il est le Premier ministre de l’Inde”.

Il faisait référence au Premier ministre indien Narendra Modi, un nationaliste hindou accusé de ne pas avoir fait assez pour empêcher le meurtre de près de 1 000 musulmans lors des émeutes de 2002 dans l’État indien du Gujarat, où il était le plus haut responsable élu.