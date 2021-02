L’Inde et le Pakistan conviennent d’arrêter de tirer à travers la frontière controversée du Cachemire pour progresser vers une « paix durable »

Les directeurs généraux des opérations militaires (DGsMO) de l’Inde et du Pakistan ont annoncé qu’ils avaient accepté de cesser de tirer à travers la frontière du Cachemire dans le but d’assurer une paix durable dans la région.

Un cessez-le-feu entre le Cachemire administré par l’Inde et le Cachemire contrôlé par le Pakistan est techniquement en place depuis 2003. Cependant, les deux pays ont régulièrement violé la trêve.

La frontière contestée du Cachemire a été le théâtre de coups de feu fréquents, le Pakistan affirmant que les forces indiennes avaient tiré à travers la ligne de contrôle (LoC), qui divise les deux pays, au moins 175 fois, faisant huit victimes civiles. En 2020, l’Inde a allégué que le Pakistan avait violé les accords frontaliers jusqu’à 5 133 fois, causant la mort de 22 civils et 24 soldats, ainsi que 197 autres blessés.

«Dans l’intérêt de parvenir à une paix mutuellement bénéfique et durable le long des frontières, les deux DGsMO ont convenu de se pencher mutuellement sur les problèmes et préoccupations fondamentaux qui ont tendance à perturber la paix et conduire à la violence» les deux armées ont annoncé jeudi dans une déclaration commune.

Malgré cette décision, un responsable indien a déclaré que le pays ne prévoyait pas de réduire ses déploiements de troupes vers la LoC, car il considère toujours la force comme nécessaire pour empêcher les tentatives d’infiltration ou de contre-insurrection dans la région. On ne sait pas encore si le Pakistan conservera ses effectifs actuels ou s’efforcera de le modifier pour refléter le nouvel arrangement.

La région du Cachemire est un territoire contesté dont l’Inde et le Pakistan revendiquent tous deux la pleine propriété, mais actuellement ils ne sont reconnus internationalement que pour en contrôler des parties, connues sous le nom de Cachemire sous administration indienne et de Cachemire sous administration pakistanaise. Deux guerres ont eu lieu entre les deux parties dans la région, dans les années 40 et 60, avec un autre bref conflit en 1999.

