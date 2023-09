L’Inde et le Canada expulsent des diplomates suite aux accusations d’assassinat d’un Sikh par Delhi

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI — L’Inde a expulsé mardi un diplomate canadien dans une mesure de représailles après que des responsables canadiens ont accusé des agents du gouvernement indien d’avoir abattu un dirigeant sikh en Colombie-Britannique et expulsé un diplomate indien qu’ils ont identifié comme un officier du renseignement. L’assassinat présumé, révélé par le Premier ministre Justin Trudeau lors d’un discours explosif devant le Parlement lundi, a fait chuter les relations bilatérales entre les deux pays à leur point le plus bas, mais a également eu des ramifications plus larges sur les liens entre l’alliance dirigée par les États-Unis et l’Inde, que le L’administration Biden a assidûment fait office de contrepoids stratégique à la Chine.

Le diplomate canadien expulsé n’a pas été nommé dans un communiqué du gouvernement indien, mais a été identifié par le Hindustan Times comme étant le chef de la station de renseignement canadienne à New Delhi.

Trudeau affirme que des « allégations crédibles » lient l’Inde aux meurtres au Canada

Le gouvernement indien a publié mardi une déclaration rejetant les allégations de Trudeau, les qualifiant d’« absurdes et motivées ». Le ministère indien des Affaires étrangères a poursuivi en affirmant que les allégations de Trudeau « cherchent à détourner l’attention des terroristes et des extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde. L’inaction du gouvernement canadien dans ce dossier est une préoccupation de longue date et constante.

Hardeep Singh Nijjar a été désigné terroriste par les agences de sécurité indiennes en 2020 et accusé d’avoir planifié des attaques dans l’État indien du Pendjab, qui abrite environ 16 millions de sikhs. Le mouvement Khalistan dont il faisait partie cherche à former un État séparatiste dans la région du Pendjab appelé Khalistan et compte des partisans à la fois en Inde et parmi la grande diaspora sikh mondiale.

Quelques mois avant que Nijjar ne soit abattu par des hommes armés masqués dans le parking d’un temple sikh à l’extérieur de Vancouver le 18 juin, l’Inde a intensifié sa campagne de pression sur des pays comme le Canada, l’Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui abritent d’importantes communautés sikhs et de fréquents pro- Le Khalistan manifeste pour réprimer le mouvement.

À Londres et à San Francisco, des manifestants ont envahi les terrains des missions diplomatiques indiennes pour hisser le drapeau de leur mouvement, provoquant la colère du gouvernement de New Delhi.

Trudeau a déclaré lundi qu’il avait récemment exprimé ses « profondes inquiétudes » aux responsables indiens de la sécurité et du renseignement au sujet du meurtre et qu’il les avait également transmis « personnellement et directement » et « en termes non équivoques » à Modi lors du sommet du Groupe des 20 à New Delhi ce mois-ci. . Il a déclaré que le Canada étudiait ce meurtre avec les pays alliés.

La visite de Trudeau en Inde a été chargée, le bureau de Modi annonçant à l’époque que les deux dirigeants avaient discuté de la question du Khalistan et Modi transmettant « les vives inquiétudes de l’Inde concernant la poursuite des activités anti-indiennes d’éléments extrémistes au Canada ».