L’Inde et le Brésil montrent que les nationalistes de droite ont échoué pendant la pandémie. Mais ils n’étaient pas les seuls.

«En l’espace de 15 mois, notre gouvernement a présenté une leçon sur la mauvaise gouvernance», a écrit le politologue Suhas Palshikar dans l’Indian Express. Premièrement, il y a eu un verrouillage brutal et quelque peu inefficace qui s’est avéré ruineux pour l’économie du pays. Ensuite, a noté Palshikar, le gouvernement a eu du mal à fournir une aide économique adéquate à un pays assiégé, n’a pas réussi à renforcer les infrastructures de soins de santé essentielles et a ralenti le déploiement de son vaccin. «La pandémie n’allait pas être une affaire facile, elle devait être une épreuve pour tout gouvernement et des« erreurs »étaient inévitables», a-t-il écrit, faisant signe à la bravade initiale du BJP. « Mais précisément à cause de cela, la sagesse consistait à ne pas revendiquer la sagesse. »