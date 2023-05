L’Inde et l’Australie signent un accord sur la migration après des années de négociations pour « renforcer le partenariat économique »

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’Inde et l’Australie ont conclu un accord sur la migration lors de la visite du Premier ministre Narendra Modi à Sydney, où il a été chaleureusement accueilli par les expatriés indiens.

M. Modi et son homologue australien Anthony Albanese ont eu mercredi des entretiens bilatéraux pour renforcer leurs liens diplomatiques et économiques alors que Canberra cherchait à équilibrer la concurrence stratégique croissante entre les États-Unis et la Chine – son principal partenaire commercial.

Outre les accords clés, M. Modi a fait part de ses inquiétudes concernant les attaques de temples hindous par des groupes séparatistes khalistanais dans le pays.

Selon les déclarations diplomatiques, le nouvel accord sur la migration – l’Accord de partenariat Inde-Australie sur la migration et la mobilité (MMPA) – favorisera la mobilité dans les deux sens des étudiants, des diplômés, des chercheurs universitaires et des hommes d’affaires.

Il comprendra un nouveau parcours qualifié nommé MATES (Mobility Arrangement for Talented Early Professionals Scheme), spécialement créé pour l’Inde.

L’accord a été scellé après des années de négociations entre les responsables des deux pays, car Canberra compte déjà une population indienne en croissance rapide.

Les dirigeants ont également convenu des termes de référence d’un groupe de travail bilatéral sur l’hydrogène vert qui favorisera la coopération sur la production de gaz sans l’utilisation de combustibles fossiles.

La visite de M. Modi à Canberra s’est déroulée dans le cadre du groupe Quad, qui comprend le Japon et les États-Unis. Un sommet Quad s’est tenu à Hiroshima, au Japon, en marge de la réunion du G7.

Narendra Modi s’est rendu en Australie pour la première fois après sa tournée en novembre 2014, quelques mois seulement après la première élection de son gouvernement (PISCINE/AFP via Getty Images)

Le dirigeant indien a reçu un accueil spectaculaire par environ 20 000 expatriés indiens qui ont scandé « Modi » dans la plus grande arène de divertissement et de sport d’Australie à Sydney.

Les supporters de Modi ont été transportés à Sydney depuis Melbourne sur des vols appelés « Modi Airways » et depuis Canberra et Brisbane dans l’autocar « Modi Express » pour saluer le leader, avec un aller simple coûtant environ 249 dollars australiens (165,17 dollars).

« La dernière fois que j’ai vu quelqu’un sur cette scène, c’était Bruce Springsteen et il n’a pas été bien accueilli par le Premier ministre Modi », a déclaré M. Albanese lors de l’événement où il l’a appelé un « patron » – un surnom généralement associé au légendaire chanteur et auteur-compositeur.

Mais la visite de M. Modi a également été assombrie par les protestations de membres de groupes khalistanais qui ont exigé une patrie séparée en Inde pour les sikhs et les militants qui ont accusé son gouvernement d’attaques contre les musulmans et d’autres minorités.

Le Premier ministre indien Narendra Modi assiste à un événement culturel indien avec le Premier ministre australien Anthony Albanese (Getty Images)

Plusieurs affiches anti-Modi sont apparues autour de Sydney où plusieurs temples hindous ont été vandalisés dans le passé.

Dans ses entretiens de grande envergure, M. Modi a soulevé la question du vandalisme des temples. On lui a promis des « actions strictes » contre les auteurs.

« Le Premier ministre Albanese et moi avons par le passé discuté de la question des temples en Australie et des activités des éléments séparatistes. Nous avons également discuté à nouveau aujourd’hui », a déclaré M. Modi.

« Nous n’accepterons aucun élément qui nuise aux liens amicaux et chaleureux entre l’Inde et l’Australie par leurs actions ou leurs pensées – je remercie le Premier ministre pour les actions qui ont déjà été prises.

« Le Premier ministre Albanese m’a une fois de plus assuré aujourd’hui qu’il prendra des mesures strictes contre de tels éléments à l’avenir. »

Le Premier ministre indien Narendra Modi, à gauche, tient la main de son homologue australien Anthony Albanese (PA)

La diaspora indienne représentait 3% de la population australienne, devenant la minorité ethnique à la croissance la plus rapide du pays. M. Modi s’est adressé aux Indiens non résidents (NRI), qui ont le droit de voter lors d’une élection indienne mais doivent voler pour voter, alors qu’il se préparait pour une candidature à la réélection en 2024.

M. Albanese a déclaré que l’approfondissement des liens est « lié à la stabilité régionale, à la paix et au bien-être mondial » et les deux ont également discuté des questions indo-pacifiques à Hiroshima.

Les deux dirigeants ont déclaré qu’ils s’étaient engagés à achever les négociations sur un accord de libre-échange – l’Accord global de coopération économique – avant la fin de l’année.

Ils ont également annoncé la création de deux nouveaux postes diplomatiques, l’un à Bengaluru en Inde et l’autre à Brisbane, en Australie.