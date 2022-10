L’Inde et l’Australie jouent un match nul 5-5 palpitant à la Sultan of Johor Cup

L’équipe indienne de hockey masculin junior a disputé un match nul 5-5 contre l’Australie lors de la 10e Coupe du Sultan de Johor ici mercredi.

Pour l’Inde, Boby Singh Dhami (2′), Sharda Nand Tiwari (8′, 35′), Arijit Singh Hundal (18′) et Amandeep (60′) ont marqué, tandis que l’Australie a trouvé le fond du filet grâce à Liam Hart (3 ′), Jack Holland (8′), Joshua Brooks (20′, 41′) et Jake Lambeth (49′).

L’Inde a fait un superbe début de match, le capitaine Uttam Singh atteignant la ligne de fond et le laissant à son adjoint Boby Singh Dhami (2′) pour marquer dès leur tout premier coup. Moins d’une minute plus tard, l’Australie a égalisé avec Liam Hart (3′), donnant un début de match emphatique. Peu de temps après, l’Australie a pris l’avantage alors que Jack Holland (8′) a trouvé le fond du filet. Mais l’avance n’a pas duré longtemps car le tir net de Sharda Nand Tiwari (8 ′) depuis le coin de réparation a égalisé les débats. Aucune des deux équipes n’a troublé les buteurs après cela alors que le quart se terminait à 2-2.

Le quart-temps suivant a également débuté à un rythme élevé, Boby Singh Dhami cherchant à courir contre la défense australienne dans les premiers échanges. Et la pression a porté ses fruits, car Arijit Singh Hundal (18′) a réussi à dévier une passe devant le gardien de but pour redonner l’avantage à l’Inde. Quelques minutes plus tard, le gardien indien Mohith Shashikumar a vu le jaune et Joshua Brooks (20′) a annulé le penalty pour porter le score à 3-3. Et comme ce fut le cas lors du premier quart-temps, aucune des deux équipes n’a pu sortir de l’impasse et est allée à la mi-temps au carré.

De retour après la pause, l’Inde a continué à chercher un autre but et la tête. Cela leur a pris cinq minutes, car Sharda Nand Tiwari (35′) a converti un autre corner de pénalité avec conviction. L’avance a cependant été effacée en six minutes alors que le coin de penalty de Joshua Brooks (41 ′) a porté le score à 4-4, la pause finale approchant à grands pas.

Dans la phase finale du jeu, les deux équipes étaient à la recherche du vainqueur et ont également augmenté leur intensité en attaque. Quatre minutes plus tard, c’est l’Australie qui a pris l’avantage sur le corner de Jake Lambeth (49′). L’Inde a tout donné à la recherche d’un égaliseur dans les dernières minutes, et c’est Amandeep (60 ′) qui a trouvé la marchandise juste avant le coup de sifflet final, alors que les deux équipes se partageaient le butin dans un thriller à 10 buts.

L’ Inde affrontera la Grande – Bretagne lors de son cinquième match lors de la 10e Coupe du Sultan de Johor le 28 octobre .

