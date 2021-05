L’Inde et l’Antarctique faisaient partie de la même masse continentale il y a un milliard d’années

La chaleur indienne nous fait parfois juste souhaiter que nous vivions en Antarctique. Eh bien, nous aurions peut-être vécu en Antarctique si le changement tectonique ne nous avait pas amenés ici. Bien que nous ne sachions pas ce qu’aurait été la vie si ce «changement» de l’Inde ne s’était pas produit. Ce morceau d’histoire intéressant sur le placement géographique de l’Inde a été partagé par un utilisateur de Twitter avec une vidéo démontrant les divers changements tectoniques qui ont amené le monde là où il se trouve aujourd’hui. L’utilisateur a cité @EartbyteGroup comme source de la vidéo. Les géologues ont mené des recherches et des études pour comprendre l’évolution de la géographie de la Terre. En 2018, un groupe de géologues a trouvé des preuves étayant l’hypothèse selon laquelle le sous-continent indien faisait partie de l’Antarctique il y a un milliard d’années.

Selon un rapport dans Hindubusinessline.com, un groupe de géologues indiens et swizz effectuant des recherches sur la surface de la Terre a étudié les roches de la croûte continentale dans les Ghâts orientaux et a trouvé des indices significatifs sur la formation du sous-continent. Elsevier a suggéré que l’Inde et l’Antarctique formaient un seul grand continent séparé il y a environ 1,5 milliard d’années.

Il a été suggéré que la raison de la séparation de l’Inde de l’Antarctique était un océan. Cependant, cet océan s’est refermé avec le mouvement des masses continentales des deux continents qui se rapprochent et se heurtent enfin à nouveau il y a un milliard d’années. Cette collision a formé la ceinture de montagnes EasternGhat.

Là encore, ce processus de séparation et d’apparition des masses continentales s’est répété il y a environ 600 millions d’années. Cette fois, la collision a créé une autre chaîne de montagnes préservée dans les Ghâts de l’Est jusqu’au sud de l’Inde et au Sri Lanka. Après cela, la croûte s’est à nouveau éclatée, séparant une fois de plus l’Inde de l’Antarctique et maintenant il y a un grand océan entre eux.

Le déplacement de la plaque tectonique au cours de millions d’années a poussé l’Inde vers l’Himalaya dans sa situation géographique actuelle.

