L’Inde et la Nouvelle-Zélande ont encore une chance de gagner alors que la finale du Championnat du monde d’essais entame sa sixième journée | Nouvelles de cricket

Kane Williamson a marqué 49 sur 177 ballons lors d’une superbe veillée pour la Nouvelle-Zélande contre l’Inde à Southampton

L’Inde et la Nouvelle-Zélande ont encore une chance de forcer la victoire lors de la sixième et dernière journée potentiellement passionnante de la finale du Championnat du monde d’essai au Hampshire Bowl.

L’Inde a clôturé une cinquième journée absorbante sur 64-2, avec une avance de 32, et un résultat positif reste possible avec la journée de réserve, qui comportera un maximum de 98 overs, ayant été activée après une affaire météorologique.

Le capitaine des Black Caps Kane Williamson (49 sur 177) a joué un coup brillamment vigilant tandis que le couturier indien Mohammed Shami (4-76) a déchiré ses coéquipiers alors que la Nouvelle-Zélande prenait une avance de 32 en première manche en marquant 249 à Southampton.

Les hommes de Williamson semblent maintenant les vainqueurs les plus probables avec Tim Southee écartant les ouvreurs indiens Shubman Gill (8) et Rohit Sharma (30) lbw avec d’excellents échangistes avant les moignons, après les avoir travaillés avec des échangistes extérieurs.

Mohammed Shami a pris quatre guichets le cinquième jour au Hampshire Bowl

La Nouvelle-Zélande espère battre l’Inde et frapper une cible bon marché ce qui devrait être un mercredi ensoleillé, avec Virat Kohli – qui est invaincu à huit – peut-être une déclaration et une fléchette en fin de journée chez les Kiwis si son équipe peut marquer rapidement et aller assez loin devant.

Le tirage au sort reste le grand favori – un résultat qui verrait le trophée partagé – dont les intempéries sur la côte sud ont gâché une grande partie de la finale inaugurale.

Les jours un et quatre ont été complètement anéantis par la pluie, tandis que les jours deux et trois divertissants ont été balayés par une mauvaise lumière.

Les guichets de Shami comprenaient Ross Taylor et Colin de Grandhomme

Il y avait aussi de la frustration au début de la cinquième journée, avec une légère bruine retardant le jeu de 60 minutes, mais lorsque l’action a commencé à 11h30, avec la Nouvelle-Zélande sur 101-2, et derrière le total des premières manches de l’Inde de 217 par 116 courses, il y eut deux heures captivantes avant la pause déjeuner.

La première heure n’a vu que 13 points marqués en 16 overs alors que le constant Williamson – qui n’a marqué que 15 des 100 premières balles auxquelles il a été confronté dans son coup – a creusé et le hors-de-sort Ross Taylor (11) a survécu d’une manière ou d’une autre à un examen de test. des meneurs de marche indiens, avec Shami particulièrement impressionnant.

Le demi-siècle le plus lent de Kane Williamson dans le test de cricket était de 166 balles. Il manque un peu le point de repère, mais il s’agissait d’un niveau de prudence historique pour le skipper Kiwi. #WTCFinal – L’analyste CricViz (@cricvizanalyst) 22 juin 2021

L’Inde a finalement obtenu ses récompenses après la pause boissons, attrapant trois guichets en 7,1 overs après avoir lancé le ballon plus fort, avec Taylor (11), Henry Nicholls (7) et BJ Watling (1) retirés alors que la Nouvelle-Zélande glissait de 117-2 à 135 -5.

Taylor a conduit une balle cabrée de Shami à l’extérieur de la souche vers une couverture courte où Shubman Gill a pris un excellent saut à sa droite, tandis que Watling – jouant son 75e et dernier test – est également tombé à Shami, renversé par une balle qui a pincé un touchez pour frapper le haut et les souches du milieu.

Les guichets de Shami ont pris en sandwich Ishant Sharma (3-48) en coupant le gaucher Nicholls autour du guichet avec une fine balle qui s’est inclinée puis s’est éloignée – Rohit plongeant à travers Pujara dans le cordon pour attraper la prise alors que la Nouvelle-Zélande se dirigeait vers déjeuner traînant par 82.

Shami a attrapé un troisième guichet après la pause, piégeant Colin de Grandhomme (13) avec un nip-backer du large du pli, avec les Black Caps 162-6 à ce stade et l’Inde sentant un avantage en première manche.

Cependant, Kyle Jamieson (21 sur 16) et Tim Southee (30 sur 46) ont ajouté les muscles au lest de Williamson – Southee créant deux six et Jamieson un – avec leurs camées aidant la Nouvelle-Zélande à marquer plus rapidement et à mettre 87 pour leur dernier quatre guichets.

Williamson a atteint la limite, au large de Shami, qui a permis à la Nouvelle-Zélande de prendre la tête, mais a ensuite raté un 33e test cinquante lorsqu’il a joué loin de son corps et a dirigé Ishant vers Kohli au deuxième glissement pour devenir le huitième homme à sortir.

Shami avait auparavant fait rebondir une balle sur Jamieson après que le gratte-ciel néo-zélandais l’ait battu pendant six, tandis que Ravindra Jadeja a fait de même avec Southee, le faisant tomber de ses jambes pour mettre fin aux manches néo-zélandaises après avoir été tondu pour un maximum massif sur midwicket.

Neil Wagner (0), qui a été rattrapé par Ajinkya Rahane de Ravichandran Ashwin (28), n’a pas réussi à marquer mais Trent Boult a brisé une limite avant de terminer sept pas alors que la Nouvelle-Zélande a marqué 28 autres points après le limogeage de Williamson.

Southee a suivi ses feux d’artifice avec la batte en réalisant la percée d’ouverture dans les deuxièmes manches de l’Inde, épinglant Gill (8) lbw avec un élan complet après que l’ouvreur ait joué tout autour de sa jambière avant.

Rohit a ensuite épaulé les bras jusqu’à une longueur d’échangiste de Southee pour partir 15 minutes avant les souches, avec son remplaçant Kohli – qui a été claqué sur le casque par un videur de Southee – et Pujara (12 non sur 55) menant l’Inde jusqu’à la fin, mettant jusqu’à une finale fascinante mercredi.

Regardez le sixième jour de la finale du Championnat du monde d’essai entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande en direct sur Sky Sports Cricket à partir de mercredi à 10h.