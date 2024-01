L’Inde et la France s’accordent sur une feuille de route en matière de défense. Paris soulève la question d’un journaliste français menacé d’expulsion

Les deux dirigeants ont discuté de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’énergie nucléaire, de l’espace, des énergies propres, de la biodiversité, de la science et de la technologie, du domaine numérique et de l’économie.

Bien que le ministère des Affaires étrangères (MEA) n’ait pas confirmé si la question d’un journaliste français menacé d’expulsion avait été discutée entre les deux dirigeants, il a déclaré que l’affaire avait été soulevée par la partie française et qu’elle concernait le « respect des règles et règlements ». .

Lors d’un point de presse vendredi, le ministre des Affaires étrangères Vinay Kwatra a annoncé une série de résultats des négociations bilatérales couvrant les domaines de la défense, de l’espace, de la santé, de l’énergie propre et de la mobilité.

Il s’agit notamment d’une feuille de route industrielle de défense visant à une production, une conception et un développement militaires conjoints et à un partenariat spatial de défense. Un protocole d’accord (MoU) entre New Space India Ltd et Alliance Space pour le lancement de satellites a également été signé.

Les entreprises du secteur privé Tata et Airbus se sont également associées pour produire des hélicoptères en Inde, des hélicoptères H125 avec « une composante locale et de localisation importante », a déclaré Kwatra.

Deux accords ont été conclus entre le Département des Sciences et Technologies et des institutions françaises pour des recherches communes dans les domaines des énergies propres, de l’hydrogène décarboné, des mathématiques appliquées et de l’agriculture de précision.

L’ambassadeur indien en France, Jawed Ashraf, également présent à la réunion, a déclaré que la multinationale française Safran était prête à partager sa technologie pour le développement de moteurs d’avions de combat en Inde.

« Nous ne recherchons pas seulement un transfert de technologie en matière de fabrication, qui vous permet essentiellement de poursuivre les mêmes étapes difficiles que celles que vous avez vécues au cours des six dernières décennies, mais de travailler sur la phase de conception proprement dite, les aspects métallurgiques, etc. Safran est pleinement impliqué. Je suis prêt à le faire avec un transfert de technologie à 100 pour cent… les discussions se poursuivront », a déclaré l’ambassadeur aux journalistes.

Les deux pays envisagent également de construire une académie solaire au Sénégal dans le cadre de l’Alliance solaire internationale (ISA).

“La partie française soulève la question du journaliste menacé d’expulsion”

Au cours du point de presse, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la partie française avait soulevé la question de la journaliste française Vanessa Dougnac – qui risque d’être expulsée d’Inde – après avoir reçu un avis du ministère de l’Intérieur (MHA) concernant le retrait de sa carte OCI en raison de « rapports malveillants ». ThePrint a été le premier à en parler.

Cependant, le ministre des Affaires étrangères a suggéré que l’affaire concernait le respect des règles et réglementations en Inde.

«Nous sommes conscients de l’affaire et elle est traitée par le département compétent du gouvernement indien. Le cadre de référence à considérer est le respect des règles et réglementations du pays. Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec des aspects du journalisme. Les gens sont libres de faire ce pour quoi ils sont accrédités », a-t-il déclaré.

Cela s’est produit quelques heures après que des correspondants étrangers en Inde ont écrit une lettre ouverte déclarant qu’ils étaient « aux prises avec des restrictions croissantes en matière de visa » et que les journalistes ayant le statut d’OCI étaient confrontés à des « difficultés particulières ».

