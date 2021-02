L’Inde et la Chine discutent du retrait des troupes en territoire contesté un jour après l’accord de cessez-le-feu à la frontière avec le Cachemire

L’Inde et la Chine ont annoncé qu’elles avaient engagé des discussions sur une nouvelle réduction de la présence de troupes le long de la ligne de contrôle effectif, où les pays ont connu des tensions croissantes l’année dernière.

La réunion entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays a eu lieu alors que les deux gouvernements cherchaient à empêcher un retour à l’affrontement meurtrier qui a eu lieu en 2020, entraînant la mort de 20 soldats indiens et de quatre soldats chinois dans les pires violences que la région ait connues depuis le 1962 guerre frontalière.

L’appel téléphonique de 75 minutes entre le diplomate chinois Wang Yi et le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar a vu les deux responsables s’accorder sur un « désengagement » des forces de la zone autour du lac Pangong Tso, les deux personnages s’engageant à travailler pour « Résolvez rapidement les problèmes restants. »

«Une fois le désengagement achevé à tous les points de friction, les deux parties pourraient également envisager une désescalade plus large des troupes dans la région et œuvrer au rétablissement de la paix et de la tranquillité». une déclaration après l’appel dit.

La ligne de contrôle réel (LAC) longe le milieu des zones sous contrôle chinois et indien du Tibet et du Ladakh, la région ayant fait l’objet d’un différend territorial entre les deux parties depuis la guerre sino-indienne de 1962.

Aussi sur rt.com L’Inde et le Pakistan conviennent de cesser de tirer à travers la frontière controversée du Cachemire pour progresser vers une « paix durable »

L’annonce diplomatique de l’Inde et de la Chine fait suite à un apaisement similaire des tensions entre New Delhi et le Pakistan le long de la frontière contestée du Cachemire 24 heures plus tôt.

Jeudi, les directeurs généraux des opérations militaires (DGsMO) de l’Inde et du Pakistan ont accepté de cesser de tirer sur le territoire contesté, alors qu’ils cherchent à obtenir un «Paix durable» le long de la frontière, en appliquant une trêve qui est techniquement en place depuis 2003.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!