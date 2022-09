L’Inde et la Chine autorisent les vaccins COVID-19 sans aiguille

Commentez cette histoire Commentaire

NEW DELHI – L’Inde et la Chine ont approuvé une nouvelle approche de la vaccination contre le COVID-19 – deux options sans aiguille, l’une une giclée dans le nez et l’autre inhalée par la bouche. Les régulateurs indiens ont autorisé mardi la version nasale de Bharat Biotech comme option pour les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées.

“Cette étape renforcera encore notre lutte collective contre la pandémie”, a déclaré le ministre indien de la Santé Mansukh Mandaviya sur Twitter.

Il n’est pas clair dans quelle mesure la version nasale fonctionne. Bharat n’a pas immédiatement publié les résultats de ses études ni précisé dans combien de temps la nouvelle option sera déployée.

CanSino Biologics a annoncé dimanche que les régulateurs chinois avaient approuvé une version inhalée du vaccin COVID-19 injecté de la société à utiliser comme dose de rappel. La société a souligné les résultats préliminaires d’études suggérant que la version inhalée a renforcé la protection immunitaire après une bouffée. Il n’est pas clair si cela s’est traduit par une efficacité améliorée, ou dans combien de temps le rappel inhalé sera disponible.

Les vaccins COVID-19 sont aujourd’hui des vaccins, et ils ont sauvé des millions de vies et continuent d’offrir une forte protection contre les maladies graves et la mort, même si des variantes plus contagieuses du coronavirus circulent.

Mais des versions sans injection sont explorées comme stratégie pour améliorer la protection contre les infections, avec un intérêt particulier pour les vaccins nasaux conçus pour repousser le virus là où il pénètre dans le corps. Près d’une douzaine de candidats possibles sont à divers stades de test dans le monde, et CanSino’s est l’un des deux candidats vaccins inhalés en cours de développement, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Le vaccin nasal de l’Inde a été développé par des scientifiques de l’Université de Washington à St. Louis et plus tard licencié au fabricant indien de vaccins Bharat Biotech. La société a mené deux essais, administrant deux doses du vaccin à 3 100 volontaires non vaccinés auparavant et comme rappel à environ 875 volontaires qui avaient reçu deux injections d’autres vaccins COVID-19.

Bharat demande également l’autorisation d’utiliser le spray nasal comme rappel pour les deux tiers des personnes en Inde qui ont déjà été vaccinées.

Le spray nasal de Bharat utilise un virus du rhume de chimpanzé inoffensif pour délivrer une copie de la protéine de pointe du coronavirus à la muqueuse du nez, entraînant le corps à réagir s’il rencontre le vrai virus.

Le rappel inhalé de CanSino utilise un virus du rhume humain inoffensif similaire – il s’agit du vaccin injecté à dose unique de la société transformé en aérosol. Le vaccin inhalé a été largement testé comme rappel pour les personnes qui avaient reçu les injections de COVID-19 d’une autre société chinoise.

Ashley St. John, qui est immunologiste à la Duke-NUS Medical School de Singapour, a déclaré que les scientifiques recherchent des options de vaccin COVID-19 par voie nasale et inhalée, car le système immunitaire dispose d’outils spécialisés pour protéger différents sites de notre corps de manière légèrement différente.

“L’avantage des vaccins nasaux est qu’ils peuvent se débarrasser du virus avant qu’il n’ait une chance de s’établir dans les poumons et de se répliquer”, a déclaré le Dr Vineeta Bal, immunologiste et professeur à l’Indian Institute of Science Education Research à Pune. ville.

Les avantages des vaccins pulvérisés par la bouche dépendront de la taille des gouttelettes individuelles dans le spray, a ajouté Bal. Les grosses gouttelettes entraîneraient des défenses dans la bouche et certaines parties de la gorge, tandis que les gouttelettes plus petites devraient voyager plus profondément et atteindre les poumons.

Il peut également être plus facile d’administrer une giclée dans le nez qu’une injection, en particulier dans les pays à faible revenu, a déclaré le Dr Michael Diamond de l’Université de Washington à St. Louis, qui a aidé à créer le vaccin sous licence pour Bharat.

En octobre 2021, Ministère russe de la santé a permis des essais précoces d’une forme nasale de Spoutnik V parmi 500 volontaires, mais le statut de ces essais et la disponibilité du vaccin restent incertains.

Les taux de vaccination en Inde ont chuté au cours des derniers mois, les cas détectés atteignant un plateau. Environ 940 millions de personnes, soit 67 % de la population, ont reçu les deux premières injections, mais seulement 15 % d’entre elles ont reçu une troisième injection de rappel.

AP Medical Writer Lauran Neergaard a contribué à ce rapport.