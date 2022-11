L’Inde et la Chine achètent toujours du pétrole russe – mais ils exigent d’énormes aubaines

L’Inde et la Chine représentent désormais les deux tiers des exportations russes de pétrole brut par voie maritime.

En tant que clients majeurs, ils exigent d’énormes remises de la part de la Russie, frappant le trésor de guerre du Kremlin.

La Russie perd environ 4 milliards de dollars par mois en revenus énergétiques, selon les estimations de Bloomberg.

Les revenus énergétiques russes pourraient enfin ressentir le pincement – les sanctions radicales de l’Union européenne contre les exportations énergétiques du pays sont sur le point d’entrer en vigueur le 5 décembre, plus de neuf mois après l’invasion de l’Ukraine.

Alors que le Kremlin est sur le point de perdre son plus gros client, il redirige les exportations maritimes vers l’Asie, en particulier vers l’Inde et la Chine.

Mais cela s’avère être une affaire difficile. L’Inde et la Chine représentent désormais environ les deux tiers de toutes les exportations russes de pétrole brut par voie maritime et, en tant que principaux clients, elles exigent des remises massives sur leurs achats, Le stratège pétrolier de Bloomberg, Julian Lee écrit dimanche.

Le pétrole brut phare de la Russie, l’Oural, s’échangeait avec une décote de 33,28 dollars, soit environ 40 % par rapport au pétrole brut international Brent à la fin de la semaine dernière, selon l’analyse par Bloomberg des données du service d’informations commerciales Argus et de l’Intercontinental Exchange en Europe. C’est une forte baisse par rapport à la remise de 2,85 $ à laquelle l’Oural se négociait en 2021.

En raison de la remise croissante de l’Oural, la Russie perd environ 4 milliards de dollars par mois en revenus énergétiques, selon les calculs de Bloomberg.

C’est important, d’autant plus que les prix du pétrole ont chute brutalement ces derniers mois en raison des craintes d’une récession, d’une forte production russe et d’une baisse de la demande, après que les prix ont atteint des sommets pluriannuels plus tôt en 2022.

C’est aussi pourquoi Washington ne semble pas trop s’inquiéter de l’énorme achat de pétrole russe par l’Inde et la Chine, même s’ils paient des prix supérieurs à un Plafonnement des prix imposé par le G7.

Le pétrole russe “va se vendre à des prix d’aubaine et nous sommes heureux que l’Inde obtienne cette aubaine ou l’Afrique ou la Chine. C’est bien”, La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen Raconté Reuter le 11 novembre.

Brent Les contrats à terme sur le brut sont jusqu’à présent en hausse d’environ 4,3 % cette année, à environ 81,30 dollars le baril, après avoir grimpé de plus de 30 % dans les jours qui ont suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine.