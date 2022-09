L’Inde et la Chine acceptent de retirer leurs troupes de la zone frontalière — RT World News

Le désengagement fait suite à plus d’une douzaine de cycles de pourparlers entre New Delhi et Pékin

L’Inde et la Chine ont convenu de retirer les soldats stationnés le long d’un point de friction frontalier près de la région indienne du Ladakh, désamorçant une impasse militaire qui a éclaté en affrontements violents à plusieurs reprises depuis mai 2020. Les deux parties ont publié jeudi des déclarations formulées de manière similaire annonçant la décision, qui verra les forces indiennes et chinoises se retirer d’une zone frontalière contestée dans la vallée de la rivière Chang Chenmo. “Le 8 septembre, selon le consensus atteint lors du 16e cycle de pourparlers au niveau des commandants entre la Chine et l’Inde, les troupes de première ligne des militaires chinois et indiens à Ganandaban ont commencé à se désengager de manière planifiée”, a-t-il ajouté. a déclaré le ministère chinois de la Défense, ajoutant que cette décision était « propice au maintien de la paix et de la tranquillité dans les zones frontalières. New Delhi a également déclaré que la décision contribuerait à promouvoir “paix et tranquillité” dans la région, faisant écho à la déclaration de Pékin.











Le retrait est intervenu après une série d’escarmouches frontalières entre les troupes indiennes et chinoises qui ont commencé au printemps 2020, à la suite d’un différend territorial de longue date. Certains des affrontements ont impliqué des bagarres entre les deux parties et ont fait des victimes, y compris des morts parmi les soldats chinois et indiens. Cependant, des responsables indiens cités dans les médias locaux ont noté que certains “points de friction” restent toujours le long de la frontière, y compris à Demchok et Depsang, ajoutant que New Delhi continuerait de faire pression sur la Chine pour qu’elle quitte ces zones. Les tensions dans la région frontalière peu peuplée ont commencé à augmenter au début de 2020, après que New Delhi a accusé les troupes chinoises d’avancer sur le territoire revendiqué par l’Inde. Pékin a nié ces accusations, blâmant plutôt l’Inde pour la flambée des hostilités, laissant les deux pays dans une impasse depuis. L’Inde et la Chine avaient précédemment mené une guerre pour la région contestée en 1962, mais n’avaient pas réussi à s’entendre sur une frontière clairement définie par la suite, provoquant des controverses intermittentes au fil des ans, bien que les affrontements de 2020 aient été les plus meurtriers depuis des décennies.