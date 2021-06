L’Inde et Israël enflamment les combats de Facebook avec ses propres employés

SAN FRANCISCO – Lorsque le gouvernement indien a ordonné à Facebook et à d’autres entreprises technologiques de supprimer les publications critiques concernant sa gestion de la pandémie de coronavirus en avril, le réseau social s’est conformé. Mais une fois cela fait, ses employés ont afflué vers des forums de discussion en ligne pour demander pourquoi Facebook avait aidé le Premier ministre indien Narendra Modi à étouffer la dissidence. Dans un message interne, qui a été examiné par le New York Times, un employé ayant une famille en Inde a accusé Facebook d’avoir « craint » que M. Modi interdise à l’entreprise de faire des affaires dans le pays. « Nous ne pouvons pas agir ou prendre des décisions par peur », a-t-il écrit. Des semaines plus tard, lorsque des affrontements ont éclaté en Israël entre Israéliens et Palestiniens, Facebook a supprimé les publications d’éminents militants palestiniens et a brièvement interdit les hashtags liés à la violence. Les employés de Facebook ont ​​de nouveau consulté les babillards électroniques pour demander pourquoi leur entreprise semblait maintenant censurer le contenu pro-palestinien. « C’est juste comme si, une fois de plus, nous nous trompons du côté d’un gouvernement populiste et prenons des décisions en raison de la politique, pas des politiques », a écrit un travailleur dans un message interne qui a été examiné par le Times.

Le mécontentement chez Facebook a augmenté à propos de sa récente gestion des affaires internationales, selon des entretiens avec plus d’une demi-douzaine d’employés actuels et anciens. Pendant des semaines, ont-ils dit, les employés se sont plaints des réponses de l’entreprise en Inde et en Israël. Les travailleurs ont interrogé les hauts dirigeants lors de réunions sur les situations et, dans un cas, ont formé un groupe pour signaler en interne le contenu palestinien qu’ils pensent que Facebook a supprimé à tort. Cette semaine, plus de 200 employés ont également signé une lettre ouverte appelant à un audit par un tiers du traitement par Facebook des publications arabes et musulmanes, selon une personne qui a vu la lettre.

Les actions sont un autre signe de troubles internes à Facebook alors que les critiques des employés s’étendent au-delà des problèmes domestiques. Au cours des dernières années, les travailleurs ont largement contesté Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, sur sa gestion des messages incendiaires de l’ancien président Donald J. Trump. Mais depuis que M. Trump a quitté ses fonctions en janvier, l’attention s’est portée sur les politiques mondiales de Facebook et ce que les employés ont dit était l’assentiment de l’entreprise aux gouvernements afin qu’elle puisse continuer à profiter dans ces pays. « Les gens de Facebook ont ​​le sentiment qu’il s’agit d’une approche systématique, qui favorise les chefs de gouvernement forts plutôt que les principes de faire ce qui est juste et correct », a déclaré Ashraf Zeitoon, ancien responsable des politiques de Facebook pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord , qui est parti en 2017. Facebook est de plus en plus pris dans un étau. En Inde, en Russie et ailleurs, les gouvernements font pression sur elle pour qu’elle supprime le contenu alors qu’ils tentent de contrôler le pouvoir de la plate-forme sur le discours en ligne. Mais lorsque Facebook se conforme aux ordres de retrait, cela a bouleversé ses propres employés, qui disent que le réseau social a aidé des dirigeants autoritaires et des régimes répressifs à écraser les militants et à réduire au silence les communautés marginalisées.

Le résultat s’est joué dans une sorte de choc culturel interne, avec un mouvement croissant de travailleurs de base dissidents contre son équipe mondiale de politique publique, qui traite directement avec les gouvernements, ont déclaré les employés actuels et anciens. De nombreux travailleurs ont soutenu que les membres de l’équipe politique étaient trop disposés à adhérer aux gouvernements, tandis que les membres de l’équipe politique ont déclaré que leurs collègues n’appréciaient pas la danse délicate des relations internationales. Dani Lever, une porte-parole de Facebook, a nié que l’entreprise ait pris des décisions pour apaiser les gouvernements. « Tout le monde chez Facebook partage le même objectif, qui est de donner la parole au plus grand nombre de personnes dans le monde, et nous repoussons les demandes gouvernementales excessives partout où nous le pouvons », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que Facebook n’a supprimé le contenu qu’après avoir été examiné conformément aux politiques de l’entreprise, aux lois locales et aux normes internationales des droits de l’homme. Au sujet du mécontentement des employés, Mme Lever a déclaré: « Tout comme les personnes en dehors de la plate-forme débattent de ces problèmes importants du monde réel, les personnes qui travaillent chez Facebook le sont également. » Actualités BuzzFeed et le Temps Financier précédemment rapporté une partie du mécontentement des employés de Facebook concernant le contenu israélien et palestinien. Un fossé entre les employés de Facebook et l’équipe politique mondiale, qui est composée d’environ 1 000 employés, existe depuis des années, ont déclaré les employés actuels et anciens. L’équipe chargée des politiques relève de Sheryl Sandberg, la chef de l’exploitation.