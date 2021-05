L’Inde et d’autres contingents d’Asie du Sud seront vaccinés avant les Jeux olympiques de Tokyo : CIO

Les délégations olympiques de l’Inde et de cinq voisins d’Asie du Sud seront vaccinées avant les Jeux de Tokyo, ont annoncé vendredi les organisateurs, alors que l’inquiétude monte sur les risques de propagation des variantes du coronavirus lors de l’événement.

Cette décision affecte des délégations venant d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka, des Maldives et du Népal, selon Tokyo 2020 et le Comité international olympique.

Les six pays sont tous soumis aux restrictions frontalières les plus strictes du Japon, en partie à cause des inquiétudes concernant la soi-disant variante indienne du virus.

Le CIO a déclaré que les comités olympiques nationaux des six pays avaient également accepté de procéder à des tests supplémentaires des membres de la délégation, au-delà des deux tests dans les 96 heures suivant le voyage au Japon déjà requis par les règles actuelles.

Les détails des tests supplémentaires n’ont pas été spécifiés.

Les organisateurs de Tokyo 2020 ont refusé de dire si les médias et les autres participants venant des six pays devraient être vaccinés pour entrer au Japon, affirmant qu’ils consultaient toujours le gouvernement local.

Le CIO a déclaré qu’il s’attend à ce que jusqu’à 80 pour cent des personnes séjournant dans le village olympique pendant les Jeux soient vaccinées avant leur arrivée au Japon.

Mais les organisateurs sont confrontés à une forte opposition nationale au Japon pour accueillir les Jeux cet été, la plupart soutenant un nouveau report ou une annulation pure et simple.

Le Japon lutte actuellement contre une quatrième vague d’infections virales et le gouvernement prolonge l’état d’urgence à Tokyo et dans d’autres régions jusqu’au 20 juin, un peu plus d’un mois avant les Jeux.

