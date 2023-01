L’Inde est un véritable point lumineux au milieu d’un ralentissement mondial: Top execs

Avec le Forum économique mondial de Davos de 2023 dominé par les discussions sur la croissance économique, ou le manque de croissance économique dans la plupart des pays développés, une nation a souvent été citée comme un point positif. L’Inde se porte “extrêmement bien”, a déclaré le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, lors d’un panel de clôture de l’événement, tout en soulignant les défis aigus auxquels sont confrontés ses voisins, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Pakistan. Le battage médiatique à travers le pays a été en partie conçu, avec des cadres, des fonctionnaires et des chercheurs d’investissement indiens fortement représentés dans la station de montagne suisse (bien que le Premier ministre Narendra Modi n’était pas présent). Mais l’Inde brille parmi les plus grandes économies du monde, l’Europe étant au bord d’une récession potentielle et la croissance américaine ralentissant. Et tandis que le Fonds monétaire international voit la Chine dépasser une fois de plus la croissance mondiale en 2023 avec la réouverture du pays, son les prévisions d’une hausse de 4,4 % du PIB est bien en deçà de son estimation pour l’Inde, de 6,1 %. Le Centre de recherche économique et commerciale pense L’Inde pourrait dépasser l’Allemagne et le Japon pour devenir la troisième économie mondiale au cours de la prochaine décennie, atteignant 10 000 milliards de dollars d’ici 2035. Plusieurs dirigeants d’entreprises non indiennes présents au sommet du WEF, dont le PDG de Nokia, Pekka Lundmark, ont souligné que l’Inde était l’un de leurs marchés à la croissance la plus rapide. Le directeur d’Ericsson, Börje Ekholm, a déclaré que l’infrastructure 5G s’y développait rapidement. “C’est pour toute l’Inde numérique et pour créer une société numérique en Inde”, a déclaré Ekholm à CNBC. “Ils sont sur une bonne voie avec la 4G, mais maintenant ils développent la 5G à un rythme encore plus rapide.”

L’Inde, a-t-il poursuivi, “disposera très prochainement de la meilleure infrastructure numérique en dehors de la Chine”, tirée par les mastodontes des télécoms Bharti Airtel et Jio, a-t-il ajouté. “Ils se développent rapidement, cela va aider l’Inde à se numériser, et si vous comparez cela à ce qui se passe en Europe, nous sommes en retard.” L’Inde a également l’ambition de devenir une plaque tournante mondiale de la fabrication de puces, alors que les inquiétudes grandissent quant à la dépendance de l’Occident vis-à-vis de Taïwan ; et selon le ministre indien du commerce, Apple veut déplacer 25 % de sa fabrication d’iPhone dans le pays (bien que cela n’ait pas été confirmé par Apple). C’est déjà un leader mondial dans les paiements numériques ; et cherche à se développer dans des domaines tels que la production d’hydrogène solaire, éolien et vert.

Forts vents arrière

“Nous sommes très optimistes et très positifs pour l’Inde”, a déclaré à CNBC le directeur général de Tata Consultancy Services, Rajesh Gopinathan. Il a déclaré que la combinaison d’un environnement politique stable et d’importants investissements gouvernementaux dans les infrastructures offrait un environnement positif pour la croissance ; et que le pays était bien préparé pour la transition énergétique prévue car il “construisait un nouvel élément sans infrastructure héritée pour en sortir”. “L’économie mondiale et la taille de l’Inde ont fait en sorte qu’il y ait suffisamment de capitaux disponibles”, a déclaré Gopinathan. “Donc, vous combinez la démographie, la demande et la disponibilité des capitaux, je pense que l’avantage est important. Bien sûr, il doit être exécuté avec soin, mais il est là pour la réalisation.” Malgré les engagements futurs sur la croissance des énergies renouvelables et l’atteinte de zéro émission nette d’ici 2070, l’Inde a bénéficié de l’achat de pétrole russe à un taux fortement réduit, tandis que l’Europe a fait face à des prix fortement plus élevés, à la volatilité du marché et aux craintes de pénurie.

L’inflation a également été moins sévère en Inde que dans de nombreux autres pays, l’IPC s’établissant à 5,7 % en décembre. Interrogé par Steve Sedgwick de CNBC, Dinesh Kumar Khara, président de la State Bank of India, a déclaré qu’il était “absolument” vrai que l’Inde était dans une situation idéale par rapport à ses rivaux. Il a noté le déploiement de vaccins dans le pays, ses mesures pour maîtriser la croissance des prix à la consommation contribuant à assurer la sécurité alimentaire, et son accent sur la création d’infrastructures ; bien que l’inflation reconnue soit toujours une «menace», et que le ralentissement de la croissance mondiale aurait également un impact sur le pays. Comme Anish Shah, directeur général du groupe Mahindra, l’a déclaré à CNBC: “L’Inde sera touchée. Lorsque le monde traversera une récession, ce n’est pas comme si l’Inde allait être laissée de côté. » Cependant, il a également déclaré: “Ce que nous pensons, c’est que l’impact sur l’Inde sera beaucoup moins important en raison des fondamentaux inhérents au pays en ce moment et du fait que l’inflation en Inde n’a vraiment pas galopé. C’est bien sous contrôle .”

Pas tout rose

Un rapport Deloitte 2021 m’a dit L’Inde doit encore aller beaucoup plus loin pour construire des infrastructures et réformer les systèmes afin d’améliorer la facilité de faire des affaires et d’attirer davantage d’investissements étrangers. Certains analystes affirment également que sa récente augmentation des entrées de capitaux – avec l’indice boursier Sensex en hausse de 5% au cours de l’année dernière tandis que le S&P 500 américain, le Stoxx 600 européen, le SZSE Composite chinois et l’indice Hang Seng de Hong Kong ont chuté – est en grande partie un résultat de stabilité relative par rapport à la volatilité ailleurs, et pourrait ralentir lorsque les facteurs externes changent.