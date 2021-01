Un panel d’experts sur les coronavirus en Inde a recommandé d’autoriser le vaccin créé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, ainsi qu’un candidat local, pour une utilisation d’urgence.

L’agence en charge des licences et de la réglementation des produits pharmaceutiques, le DrugIndi Controller General, a le dernier mot sur l’autorisation des vaccins, ce qui relancerait un programme de vaccination pour 1,3 milliard de personnes dans le pays. L’agence devrait annoncer sa décision dimanche.

L’Inde a signalé plus de 10,3 millions d’infections, le deuxième nombre le plus élevé après les États-Unis, et le nombre de décès qui en découlent est de plus de 149 000, le troisième plus grand bilan mondial, après les États-Unis et le Brésil. Le virus et un verrouillage du gouvernement ont dévasté l’économie indienne et gravement perturbé l’éducation.

Le comité consultatif a recommandé d’autoriser le vaccin AstraZeneca-Oxford, qui a déjà été approuvé au Royaume-Uni et en Argentine, «sous réserve de multiples conditionnalités réglementaires», selon un communiqué publié samedi soir.