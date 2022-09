New Delhi a sa propre vision du monde, mais Kiev et ses partisans ne comprennent pas les nuances

“Je n’ai aucun commentaire à offrir… autre que d’être mystifié par mon inclusion dans cette liste.” C’est ainsi que l’ancien président du Conseil consultatif de la sécurité nationale, PS Raghavan, un officier du service extérieur à la retraite qui a également été ambassadeur de l’Inde en Russie, a répondu à une accusation de diffusion de “propagande russe”.

Il a été réalisé par le Centre de lutte contre la désinformation, une filiale du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense.

Le corps a publié la liste le 14 juillet, et elle comprenait «orateurs faisant la promotion de récits conformes à la propagande russe.” Deux autres ressortissants indiens – le journaliste chevronné Saeed Naqvi et Sam Pitroda, ancien conseiller des Premiers ministres Rajiv Gandhi et Manmohan Singh – se sont retrouvés parmi les politiciens et les experts dont les positions sur la crise ukrainienne semblent être un accord dissonant dans le chœur des récits occidentaux .

Les guerriers ukrainiens de l’information semblent avoir intentionnellement omis de nombreux autres noms indiens plutôt que de manquer accidentellement leurs déclarations sur les hostilités en cours entre Moscou et Kiev. La liste pourrait gagner de nouveaux noms après n’importe quel talk-show politique à la télévision indienne – et ni l’espionnage russe présumé ni la propagande parrainée par l’État ne sont en cause.

C’est la couverture largement acceptée du conflit en Ukraine en Occident et la vision du monde de l’Inde qui ne concordent pas.

Un autre crépuscule des dieux

“C’est un moment déterminant. Nos décisions d’aujourd’hui façonneront [the] décennies à venir. Notre réponse à l’agression de la Russie aujourd’hui décidera de l’avenir du système international et de l’économie mondiale. La dévastation odieuse gagnera-t-elle ou l’humanité l’emportera-t-elle ? Le droit de la force dominera-t-il ou l’état de droit ? Y aura-t-il des conflits et des luttes constants ou un avenir de prospérité commune et de paix durable ? Ce qui se passe en Ukraine aura un impact sur la région indo-pacifique,», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du dialogue Raisina le 25 avril.

Ce discours est un excellent exemple de la façon dont l’Occident perçoit la crise actuelle par rapport à la place de l’Inde dans le monde. Pour les politiciens ouest-européens, l’idée que le pays fait partie du “monde civilisé” nécessite des actions soutenant ce statut. En conséquence, l’Occident attend un comportement “approprié” de New Delhi.

C’est là que nous devrions reconnaître le succès de l’Ukraine – la perspective de la nation domine dans les médias américains et européens, qui la diffusent davantage parmi les pays non occidentaux. Selon ce discours, il s’agit d’un conflit d’importance mondiale, qui a démantelé l’économie mondiale et la sécurité internationale, provoqué des crises énergétiques et alimentaires et sapé le droit international.

En bref, il a détruit le monde que nous connaissions autrefois.

Franchement, il ne faut pas s’étonner que les Européens de l’Ouest considèrent le conflit comme une catastrophe pour leur monde. Pendant plus de 70 ans, ils ont nourri l’idée kantienne de la paix perpétuelle, même si cela signifiait commodément ignorer le fait de la guerre en Yougoslavie. Les élites politiques allant des intellectuels éminents, tels que Jürgen Habermas aux dirigeants nationaux tels qu’Olaf Scholz, ne considèrent apparemment pas les Balkans comme faisant partie du continent.

Les hauts gradés ukrainiens ont réussi à couvrir à grande échelle le conflit comme une guerre européenne. Ainsi, tous les arguments que la Russie aurait pu produire pour poursuivre la discussion ont été bloqués.

Les Ukrainiens l’ont compris et ont réussi à promouvoir leur victimisation, en s’inspirant des tactiques utilisées dans les Balkans des années 1990, et n’ont laissé aucune chance à quiconque de permettre à des voix alternatives de se faire entendre.

Cependant, la weltanschauung proposée n’aurait pas pu rencontrer un soutien similaire partout dans le monde, et une telle construction ne devrait pas être tenue pour acquise dans un endroit comme l’Inde où presque toutes les variables sont complètement différentes.

Pas la peine de chanter à l’unisson

“Nous devons avoir confiance en qui nous sommes. Je pense qu’il vaut mieux engager le monde sur la base de qui nous sommes, plutôt que d’essayer de plaire au monde comme une pâle imitation de ce qu’ils sont… Cette idée que les autres nous définissent, d’une manière ou d’une autre, nous devons obtenir l’approbation des autres quartiers – Je pense que c’est une époque que nous devons mettre derrière nous,», a déclaré le ministre indien des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar en réponse à la pression européenne sur la question de l’Ukraine au même endroit.

L’Inde est reconnue comme ayant sa propre vision du monde sur les grands enjeux de la scène internationale. La culture stratégique du pays comprend que New Delhi adopte des positions fermes sur des questions mettant directement en cause la sécurité nationale dans le quartier ; rechercher une large interaction économique, politique et culturelle dans la région indo-pacifique; se positionner à l’échelle mondiale comme une grande puissance opérant dans un monde multipolaire.

Dans ce contexte, l’Ukraine et les problèmes liés à la région dépassent le cadre des intérêts nationaux vitaux de l’Inde. Dans le même temps, New Delhi est prête à discuter d’un large éventail de questions, notamment l’Afghanistan, la Syrie, l’Irak, le Yémen et d’autres pays déchirés par la guerre, l’Ukraine faisant partie d’un programme de sécurité plus large, et non une pierre angulaire.

Par exemple, la situation en Afghanistan pourrait intéresser beaucoup plus l’Inde. Mais après le retrait des troupes américaines et alliées, cette question d’importance mondiale s’est avérée marginale. Néanmoins, du point de vue indien, son importance a en fait augmenté – New Delhi a affirmé que «en Afghanistan, [the] toute la société civile active a été jetée sous le bus par le monde», l’Occident fermant les yeux sur les développements à Kaboul.

Par conséquent, les élites politiques indiennes n’ont montré aucun enthousiasme pour discuter de l’Ukraine. La pression croissante de l’Occident ne manquera pas de provoquer une nouvelle irritation à New Delhi.

Chance de sortir tous les arrêts

En résumé, n’importe quel expert indien pourrait se retrouver sur la liste du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation. Il existe deux voies principales pour débloquer cette « réussite » : remettre en question les récits basés sur la couverture ukrainienne et se référer à des sources d’information alternatives.

La variété des points de vue qui existent dans les cercles politiques, commerciaux, militaires et médiatiques de l’Inde est étonnante. Cependant, les experts indiens « pro-occidentaux » et « pro-russes » sont habitués à analyser la situation d’un point de vue indien et n’abandonneraient guère cette approche – même si l’Occident s’attend à ce que certains d’entre eux scandent des mantras d’acteurs ukrainiens.

Les élites ukrainiennes bénéficient du plein soutien de l’Occident. À ce stade, ils semblent penser que ceux qui ne les soutiennent pas « de la bonne manière » méritent d’être dénigrés et annulés. Dans ce cas, la Russie n’a rien d’autre à faire qu’à attendre que les élites de Kiev créent de nouveaux ennemis. C’est là qu’ils n’échouent jamais.