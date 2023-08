L’Inde est fière de voir son rover lunaire se promener sur la Lune

Le lendemain de l’entrée dans l’histoire de l’Inde, le titre du journal disait tout : « La Lune est indienne », a déclaré le quotidien anglophone The Indian Express, annonçant que le pays était devenu le premier pays à faire atterrir un vaisseau spatial près du pôle sud de la Lune.

« L’Inde va là où aucune nation n’est allée auparavant », titrait un autre titre du Times of India.

Alors que la poussière soulevée par l’atterrisseur du vaisseau spatial, Vikram, s’est retombée à plus de 380 000 kilomètres et que le rover, nommé Pragyaan, a fait ses premiers pas sur la surface lunaire jeudi, l’ambiance sur Terre était toujours à la fête.

« Nos scientifiques ont prouvé au monde qu’ils étaient également capables », a déclaré Kirit Shah, un habitant de Mumbai, à l’agence de presse indienne ANI.

Il était fier du succès de la mission Chandrayaan-3, le successeur d’une tentative de 2019 appelée Chandrayaan-2, qui n’a pas réussi à atterrir.

Un vendeur de New Delhi dispose une pile de journaux dont les premières pages font état de l’atterrissage réussi de Chandrayaan-3. (Arun Sankar/AFP via Getty Images)

Un gros exploit avec un petit budget

Les Indiens considéraient déjà leur programme spatial, qui a tourné autour de la Lune et de Mars, comme un point de fierté avant même l’atterrissage en douceur historique près du pôle sud accidenté et inexploré de la Lune, où il est beaucoup plus difficile d’atterrir que plus près de l’équateur.

Il s’agit d’une prouesse technique majeure pour l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), créée il y a 54 ans, réalisée avec un budget relativement modeste de 74 millions de dollars américains, et qui devrait susciter un intérêt et des investissements accrus dans le secteur spatial privé indien en pleine croissance.

Le pays a éclaté de danses et de tambours de célébration dans les rues après que des dizaines de millions d’Indiens ont regardé en direct l’alunissage. La vénérée équipe nationale de cricket de l’Inde, en Irlande pour des matchs, s’est rassemblée autour d’une télévision pour assister à ce moment historique et a tweeté sa réaction enthousiaste.

Avant le moment crucial de la mission, des prières pour son succès ont retenti dans d’innombrables temples, mosquées et gurdwaras sikhs à travers le pays.

REGARDER | L’Inde entre dans l’histoire avec l’alunissage du pôle sud :

Un vaisseau spatial indien atterrit près du pôle sud de la Lune L’Inde est devenue le quatrième pays à atteindre la Lune en réussissant à faire atterrir un vaisseau spatial sur le pôle sud lunaire. La mission réussie devrait stimuler le secteur spatial privé en pleine croissance du pays et offrir des opportunités de recherche.

« C’est une grande réussite pour un pays comme l’Inde, car nous ne sommes pas encore aussi développés que les Etats-Unis ou la Chine », a déclaré Pawan Rathore, un habitant de New Delhi, faisant référence à deux des trois autres pays qui ont atteint la Lune.

À titre de comparaison, le budget de la NASA pour l’exercice 2023 est de 25,4 milliards de dollars américains, contre moins de 1,5 milliard de dollars pour l’ISRO.

« A Hollywood, les gens font des films pour ce prix », a déclaré Rathore en faisant référence au coût de la mission lunaire. « Et nous avons réalisé… l’intégralité du projet d’alunissage. »

« Personne ne peut le faire comme nous »

Le fait que Chandrayaan-3 ait atteint la difficile région sud de la Lune, couverte de cratères profonds, dont beaucoup sont dans l’ombre permanente, avec un budget restreint est souvent mentionné par les responsables indiens.

La mission a utilisé l’attraction gravitationnelle pour se rendre sur la Lune, ce qui a permis d’économiser de l’argent sur le carburant mais d’augmenter le temps nécessaire au vaisseau spatial pour atteindre sa destination.

« Ce sont des missions très rentables », a déclaré S. Somanath, président de l’ISRO, en liesse, après l’atterrissage de mercredi.

« Personne au monde ne peut le faire comme nous. »

Il a ajouté en riant qu’il ne dévoilerait pas tous « les secrets » de la mission. « Nous ne voulons pas que tout le monde devienne aussi rentable », a-t-il déclaré.

Le président de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), S. Somanath, n’a pas pu retenir son sourire lorsqu’il s’est adressé aux médias peu après la réussite de la mission, affirmant que Chandrayaan-3 donne à l’Inde la confiance nécessaire pour se lancer dans des missions plus ambitieuses. (Aijaz Rahi/AP)

Bien que cette mission ait été gérée par le programme spatial public du pays, les gros investissements dans l’exploration spatiale se trouvent dans le secteur spatial privé, et les investissements devraient affluer après le succès de Chandrayaan-3.

« Il y a tellement de nouvelles startups qui arrivent dans l’industrie », a déclaré Narayan Prasad, qui dirige Satsearch, un site Web de produits spatiaux. Il a également cofondé le groupe de réflexion indien sur l’économie spatiale Spaceport SARABHAI.

« [They] sera recherché par tous les autres pays qui souhaitent aller sur la Lune », a-t-il déclaré.

Il s’attend à un « effet boule de neige », l’atterrissage prouvant que l’Inde possède le savoir-faire technologique et les chaînes d’approvisionnement nécessaires pour mener à bien des missions spatiales sérieuses.

REGARDER | Chandrayaan-3 part vers la lune : Regardez le lancement du vaisseau spatial indien à destination de la Lune L’Inde a lancé Chandrayaan-3, doté d’un atterrisseur et d’un rover, et qui devrait atterrir sur la surface de la Lune fin août.

Après des décennies de monopole d’État sur l’exploration spatiale, le gouvernement indien a ouvert ses lancements de fusées spatiales aux entreprises privées en 2020 dans le but d’exploiter leur potentiel d’investissement, et le secteur a explosé.

Avant la pandémie, ce pays d’Asie du Sud ne comptait qu’une poignée de startups spatiales, mais ce nombre s’élève désormais à plus de 150. La taille du marché privé s’élève actuellement à 9 milliards de dollars américains, mais elle devrait plus que tripler d’ici la fin de l’année. la décennie.

Comparez cela au budget de l’agence spatiale indienne, qui était inférieur à 1,5 milliard de dollars américains cette année.

Un ingénieur passe devant un composant de l’une des usines de fabrication de Mumbai qui fournit des pièces pour les missions spatiales lancées par l’agence spatiale indienne. Le secteur spatial privé du pays a explosé ces dernières années et le récent alunissage devrait alimenter davantage d’investissements dans l’industrie. (Punité Paranjpe/AFP via Getty Images)

Pourtant, l’agence se concentre déjà sur son prochain lancement, Aditya-L1, une mission d’étude du soleil, prévue pour le mois prochain. Il y aura également un retour sur la Lune, en collaboration avec l’agence spatiale japonaise, en 2024 ou 2025.

L’ISRO travaille également sur Gaganyaan, une mission de trois jours visant à envoyer trois de ses astronautes dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial de construction indienne.

Une puissance spatiale croissante

Pour le Premier ministre indien Narendra Modi, le succès de l’alunissage va de pair avec la stratégie diplomatique du pays visant à se positionner comme une puissance mondiale avec laquelle il faut compter.

Il l’a qualifié de « cri de victoire d’une Inde nouvelle et développée ».

Et cela arrive à un moment opportun : quelques semaines après le sommet des dirigeants du G20, que New Delhi accueille, et moins d’une semaine après l’échec de la tentative russe d’atteindre la même région lunaire du sud.

Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié l’alunissage historique près du pôle sud de la Lune de « cri de victoire » pour un pays en développement comme l’Inde. (Punité Paranjpe/AFP via Getty Images)

« [Chandrayaan-3’s triumph] reflète les aspirations et les capacités de 1,4 milliard d’Indiens », a déclaré Modi dans un discours quelques instants après l’atterrissage de l’atterrisseur sur la surface de la Lune.

Cela montre que n’importe quel pays, y compris ceux du Sud, est capable de réaliser des missions similaires, a-t-il déclaré.

« Ce succès appartient à toute l’humanité et il contribuera à davantage de missions menées par d’autres pays à l’avenir. »

Le Russe Vladimir Poutine, dans une déclaration publiée sur le site Internet du Kremlin, a félicité l’Inde pour la mission et les « progrès impressionnants réalisés par l’Inde dans le domaine de la science et de la technologie ».

La vice-présidente américaine Kamala Harris a également adressé ses compliments sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour cet « exploit incroyable ».

Les États-Unis ont déclaré qu’ils travailleraient avec l’Inde sur de futures missions spatiales, notamment vers la station spatiale internationale, et qu’ils partageraient la technologie spatiale.

Les États-Unis considèrent un tel partenariat comme un contre-pied à leur rival commun, la Chine, qui a également des ambitions spatiales croissantes.

REGARDER | Un ancien astronaute explique l’importance de la mission spatiale indienne : L’alunissage de l’Inde est une « étape majeure », déclare un ancien astronaute L’Inde est entrée dans l’histoire mercredi en tant que premier pays à faire atterrir un vaisseau spatial près du pôle sud de la Lune. L’ancien astronaute de la NASA, Mike Massimino, affirme que ce qui a été découvert lors de la mission Chandrayaan-3 pourrait être d’une grande aide pour l’équipage d’Artemis II, dont la mission autour de la Lune est en bonne voie pour novembre 2024.

Un brillant avenir

Les aspirations de l’Inde ne s’arrêtent pas à la Lune, a confirmé un chef étourdi de l’agence spatiale du pays après l’atterrissage.

« Cela donne confiance » pour avancer dans les missions visant « à atterrir sur Mars, peut-être à l’avenir aller sur Vénus et d’autres planètes », a déclaré Somanath.

Une jeune fille célèbre avec le drapeau national indien alors qu’elle regarde une retransmission en direct de l’atterrissage de Chandrayaan-3 à Mumbai mercredi. (Rajanish Kakade/AP)

D’autres voient le débarquement comme un rêve qui nourrira une jeune génération d’Indiens.

« Même si cinq enfants sur 100 sont inspirés par une mission de cette nature visant à faire davantage de sciences et à mener une carrière scientifique, le retour sur investissement est bien plus important que ce qui est dépensé dans cette entreprise », a déclaré Prasad à CBC News. .

Prasad a comparé ce que le succès de Chandrayaan-3 pourrait apporter à l’Inde à ce que les missions Apollo, qui ont vu le premier homme marcher sur la Lune, ont fait à la psyché américaine.

« Cela leur donnait le sentiment d’être invincible en tant que pays. »