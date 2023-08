L’Inde est entrée dans l’ère dorée des échecs, nous aurons bientôt 100 directeurs généraux : Sanjay Kapoor, chef de l’AICF

Le président de la Fédération indienne des échecs (AICF), Sanjay Kapoor, a déclaré que les échecs indiens étaient entrés dans « l’âge d’or » et que le pays compterait plus d’une centaine de grands maîtres d’ici deux ans.

Pendant des années, Viswanathan Anand, quintuple champion du monde, a dominé la conversation sur les échecs indiens, et à juste titre.

Cependant, la dynamique a changé au cours de la dernière décennie avec des jeunes comme R Praggnanandhaa, D Gukesh et Arjun Erigaisi faisant des progrès rapides sur la scène internationale.

« Il y avait un Vishy (Anand) avant, mais maintenant je crois que l’âge d’or des échecs a commencé en Inde », a déclaré Kapoor à PTI.

« Anand est un pilier du jeu. Il est le visage des échecs indiens. Mais maintenant, nous aurons de nombreux visages et ce sera très bien pour les échecs indiens », a-t-il déclaré.

L’Inde a produit son 83ème Grand Maître – Aditya Samant – en juillet de cette année et Kapoor a déclaré que le pays obtiendrait son 100ème GM le plus tôt possible.

« De nombreux joueurs, hommes et femmes, arrivent. Nous avons 83 directeurs généraux maintenant et dans deux ans, nous aurons au moins 100 à 100 grands maîtres », a-t-il ajouté.

L’adolescent GM Praggnanandhaa a captivé l’imagination du pays en battant le numéro deux mondial Hikaru Nakamura et le numéro trois Fabiano Caruna en route vers sa médaille d’argent à la Coupe du monde FIDE.

Il est devenu le plus jeune joueur au monde à disputer la finale et le troisième plus jeune à se qualifier pour le Tournoi des Candidats.

C’était également la première fois que quatre Indiens – Praggnanandhaa, Gukesh, Erigaisi et Vidit Gujarathi – entraient en quarts de finale du tournoi.

L’année dernière, l’Inde a accueilli avec succès les Olympiades et remporté le bronze chez les hommes et chez les femmes.

Pour maintenir cette dynamique, Kapoor souhaite diffuser les échecs à travers l’Inde en organisant des camps et des tournois dans tout le pays.

« Le Tamil Nadu est le point d’échecs de l’Inde. Mais les joueurs ont commencé à venir de différents endroits. J’aimerais amener les échecs du Jammu Cachemire au nord-est… partout.

« Nous organisons un camp (des Jeux asiatiques) à Calcutta. J’ai amené l’AGA à Kanpur. Arjun est devenu un champion à Kanpur », a-t-il déclaré.

Kapoor a déclaré que la fédération travaillait également à l’organisation d’une ligue indienne d’échecs.

« Nous allons créer une ligue. D’ici la première semaine de janvier… Je ne connais pas les dates provisoires, mais nous y travaillons », a-t-il déclaré.

Actuellement en Inde, les échecs manquent de structure de soutien appropriée et les parents se retrouvent dans une situation difficile devant financer les rêves de leurs enfants.

Mais avec le récent succès, Kapoor estime que le financement et les sponsors pour le sport afflueront également bientôt.

«Jo dikhta hai woh salut bikta hai. (Ce que vous voyez se vend) Auparavant, personne en Inde ne s’intéressait aux échecs, personne ne nous laissait de l’espace, mais au moins maintenant nous l’obtenons.

« Les gens vont désormais nous surveiller et les entreprises clientes vont venir et commencer à financer », a-t-il noté.

Le chef de l’AICF estime que les échecs peuvent contribuer à l’édification de la nation et que ce sport devrait donc être enseigné dans les écoles.

«Je veux que les gens connaissent les échecs. Un enfant dans chaque foyer devrait jouer aux échecs, car c’est un jeu de construction d’une nation.

« Nous devons développer les échecs en Inde et veiller à ce qu’ils soient enseignés dans le programme scolaire. C’est ce que nous avons fait. Le programme est presque prêt maintenant. Je pense que nous considérerons les échecs comme un sujet (à l’avenir).

« Quand vous jouez aux échecs, vous développez une bonne motricité, votre esprit s’aiguise, vous avancez. Vous pensez aux prochains mouvements jusqu’au dernier (mouvement) et c’est ainsi que votre cerveau s’aiguise. C’est ainsi que nous devons faire avancer l’Inde », a-t-il ajouté.

Les échecs feront leur retour aux Jeux asiatiques après 13 ans d’interruption. Le grand maître vétéran Koneru Humpy dirigera une équipe indienne de 10 membres qui comprend également Praggnanandhaa, Gukesh et Harika Dronavalli.

« Nous allons être favoris pour remporter l’or chez les hommes et chez les femmes. Nous serons certainement sur le podium », a-t-il conclu.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)