L’Inde est en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde. Peut-il créer suffisamment d’emplois?

L’Inde dépassera la Chine cette année pour devenir le pays le plus peuplé du monde.

La probabilité que l’Inde franchisse cette étape majeure en quelques mois a augmenté mardi, lorsque la Chine a annoncé que sa population avait diminué en 2022 pour la première fois en plus de 60 ans.

Ce changement aura des implications économiques importantes pour les deux géants asiatiques, qui comptent chacun plus de 1,4 milliard d’habitants.

Parallèlement aux données démographiques, la Chine a également enregistré l’un de ses pires chiffres de croissance économique en près d’un demi-siècle, soulignant les défis de taille auxquels le pays est confronté alors que sa population active diminue et que les rangs des retraités augmentent.

Pour l’Inde, ce que les économistes et les analystes appellent le «dividende démographique» pourrait continuer à soutenir une croissance rapide à mesure que le nombre de travailleurs en bonne santé augmente.

Cependant, on craint que le pays ne passe à côté. C’est parce que l’Inde ne crée tout simplement pas d’opportunités d’emploi pour les millions de jeunes demandeurs d’emploi qui entrent déjà sur le marché du travail chaque année.

La population en âge de travailler de la nation sud-asiatique s’élève à plus de 900 millions, selon les données 2021 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce nombre devrait atteindre plus d’un milliard au cours de la prochaine décennie, selon le gouvernement indien.

Mais ces chiffres pourraient devenir un handicap si les décideurs politiques ne créent pas suffisamment d’emplois, ont averti les experts. Déjà, les données montrent qu’un nombre croissant d’Indiens ne recherchent même pas de travail, compte tenu du manque d’opportunités et des bas salaires.

Le taux d’activité de l’Inde, une estimation de la main-d’œuvre active et des personnes à la recherche d’un emploi, s’élevait à 46 %, ce qui est parmi les plus bas d’Asie, selon les données 2021 de la Banque mondiale. À titre de comparaison, les taux pour la Chine et les États-Unis étaient respectivement de 68 % et 61 % la même année.

Pour les femmes, les chiffres sont encore plus alarmants. Le taux de participation des femmes au travail en Inde n’était que de 19 % en 2021, contre environ 26 % en 2005, selon les données de la Banque mondiale.

“L’Inde est assise sur une bombe à retardement”, a déclaré à CNN Chandrasekhar Sripada, professeur de comportement organisationnel à l’Indian School of Business. “Il y aura des troubles sociaux s’il ne peut pas créer suffisamment d’emplois dans un laps de temps relativement court.”

Le taux de chômage de l’Inde en décembre s’élevait à 8,3%, selon le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), un groupe de réflexion indépendant dont le siège est à Mumbai, qui publie des données sur l’emploi plus régulièrement que le gouvernement indien. En revanche, le taux américain était d’environ 3,5 % à la fin de l’année dernière.

“L’Inde a la plus grande population de jeunes au monde… Il n’y a pas de pénurie de capitaux dans le monde aujourd’hui”, a écrit Mahesh Vyas, PDG de CMIE, dans un article de blog l’année dernière. « Idéalement, l’Inde devrait saisir cette rare opportunité de disponibilité facile de main-d’œuvre et de capital pour alimenter une croissance rapide. Cependant, il semble manquer ce bus.

Le manque d’éducation de haute qualité est l’une des principales raisons de la crise du chômage en Inde. Il y a eu un “échec massif au niveau de l’éducation” de la part des décideurs politiques, a déclaré Sripada, ajoutant que les institutions indiennes mettent l’accent sur “l’apprentissage par cœur” plutôt que sur la “pensée créative”.

En raison de cette combinaison toxique de mauvaise éducation et de manque d’emplois, des milliers de diplômés universitaires, y compris ceux qui ont doctorats, finissent par postuler pour des emplois publics modestes, tels que ceux de «péons» ou de garçons de bureau, qui paient moins de 300 dollars par mois.

La bonne nouvelle est que les décideurs politiques ont reconnu ce problème et ont commencé à mettre “l’accent raisonnable sur la création de compétences maintenant”, a déclaré Sripada. Mais il faudra des années avant que l’impact des nouvelles politiques ne soit visible, a-t-il ajouté.

La troisième plus grande économie d’Asie doit également créer davantage d’emplois non agricoles pour réaliser son plein potentiel économique. Selon des données gouvernementales récentes, plus de 45 % de la main-d’œuvre indienne est employée dans le secteur agricole.

Le pays doit créer au moins 90 millions de nouveaux emplois non agricoles d’ici 2030 pour absorber de nouveaux travailleurs, selon un rapport de 2020 du McKinsey Global Institute. Beaucoup de ces emplois peuvent être créés dans les secteurs de la fabrication et de la construction, ont déclaré des experts.

Alors que les tensions entre la Chine et l’Occident augmentent, l’Inde a fait des progrès dans la stimulation de la fabrication en attirant des géants internationaux tels qu’Apple pour produire davantage dans le pays. Mais, les usines ne représentent encore que 14 % du PIB de l’Inde, selon la Banque mondiale.

Avec une croissance de 6,8 % du PIB Selon les prévisions pour cet exercice financier se terminant en mars, la nation sud-asiatique devrait être l’économie majeure à la croissance la plus rapide au monde. Mais, selon un ancien banquier central, même cette croissance est “insuffisante”.

« Une grande partie de cette croissance est une croissance sans emploi. Les emplois sont essentiellement la première tâche de l’économie. Nous n’avons pas besoin que tout le monde soit programmeur de logiciels ou consultant, mais nous avons besoin d’emplois décents », a déclaré Raghuram Rajan, l’ancien gouverneur de la Reserve Bank of India, à la société de médias NDTV, l’année dernière.

Selon le rapport McKinsey, pour « une croissance de l’emploi rémunérateur et productif de cette ampleur, le PIB de l’Inde devra croître de 8,0 % à 8,5 % par an au cours de la prochaine décennie ».