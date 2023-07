L’Inde est-elle la prochaine Chine ? Le gestionnaire du fonds dit qu’il préfère l’Inde

L’Inde n’est pas la nouvelle Chine, et la superpuissance émergente marche au rythme de son propre tambour et pourrait « connaître des années de très forte croissance », a déclaré Riedel Research Group.

« [I’m] très, très optimistes sur l’Inde – ils font tout ce qu’il faut et ont de très grandes chances de dépasser les attentes au cours des six à 24 prochains mois », a déclaré David Riedel, PDG de la société de recherche et d’analyse sur les actions, à CNBC dans un e- poster.

« Je préfère définitivement l’Inde à la Chine », a-t-il poursuivi. « L’économie chinoise [is] beaucoup plus grand, mais il s’agit d’un changement notable car l’Inde a toujours sous-performé la Chine. »

Riedel a également soutenu que l’Inde est un « pays très différent » de ce qu’est la Chine aujourd’hui et de ce qu’elle a toujours été.

Selon Riedel, l’Inde parvient à manœuvrer le piège de la croissance du revenu intermédiaire avec un certain nombre d’instruments dans sa boîte à outils, tels que la monétisation et la numérisation de son économie, ainsi qu’une modification de sa structure fiscale.

Le piège du revenu intermédiaire est un situation de développement économique où les économies en croissance stagnent à des niveaux de revenu intermédiaire et sont incapables de se hisser au rang des pays à revenu élevé.

« Je pense qu’il a la chance de connaître des années de très forte croissance, et je pense que c’est ce que les investisseurs devraient rechercher », a-t-il déclaré vendredi dans une interview à « Street Signs Asia ».

L’Inde devrait dépasser le Japon et l’Allemagne pour devenir la troisième économie mondiale d’ici la fin de la décennie, selon les prévisions de S&P mondial et Morgan Stanley en décembre dernier.

Et certains des points les plus brillants pourraient être trouvés dans les secteurs de l’externalisation et de la finance.

« C’est vraiment la décennie et l’expansion des services financiers indiens », a déclaré jeudi Manish Chokhani, directeur d’Enam Holdings, à « Street Signs Asia » de CNBC.

« Toute l’activité des fonds communs de placement, l’activité bancaire du secteur privé … ils ont vraiment une décennie de croissance devant eux. »