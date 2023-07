"L’Inde est à moi maintenant": Pak Woman qui est tombée amoureuse de UP Man sur PUBG

L’Indien Sachin Meena et le Pakistanais Seema Haider cherchent à entamer un nouveau chapitre alors qu’ils sortent de prison un samedi pluvieux après avoir obtenu leur caution.

Seema a été arrêtée le 4 juillet pour être entrée illégalement en Inde sans visa via le Népal avec ses quatre enfants, tous âgés de moins de sept ans, tandis que Sachin a été mis derrière les barreaux pour avoir abrité des immigrants illégaux.

« Mon mari est hindou, donc je suis hindou. Je sens que je suis un Indien maintenant », a déclaré Seema à NDTV.

L’histoire d’amour du couple est aussi intrigante qu’un film de Bollywood. Ils sont entrés en contact pendant la pandémie de Covid en jouant au jeu en ligne PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

Ils sont tombés amoureux sur l’application, ce qui a conduit Seema, 30 ans, et Sachin, 25 ans, à se marier au Népal en mars de cette année. C’était leur première rencontre.

« C’était un voyage tellement long et éprouvant. J’avais très peur aussi. Je suis d’abord allé de Karachi à Dubaï, où nous avons attendu 11 heures sans pouvoir dormir. Nous nous sommes ensuite envolés pour le Népal, avant de finalement prendre la route de Pokhara, où j’ai rencontré Sachin », raconte Seema.

Elle est ensuite retournée au Pakistan et Sachin est retourné en Inde. De retour chez elle, Seema, qui s’est disputée avec son mari, a vendu un terrain pour 12 lakh de roupies pakistanaises et a organisé des billets d’avion et un visa pour le Népal pour elle et ses quatre enfants.

En mai, elle a atteint le Népal via Dubaï et a passé quelque temps dans la ville touristique de Pokhara dans la nation himalayenne. Puis elle a pris un bus pour Delhi depuis Katmandou et a atteint Greater Noida le 13 mai avec ses enfants où Sachin avait pris des dispositions pour qu’elle reste dans un logement loué sans divulguer son identité pakistanaise, ont déclaré des responsables.

Leur histoire d’amour transfrontalière a atteint une impasse puisqu’ils ont été arrêtés le 4 juillet et mis en prison. Alors que Seema a été accusé d’être entré illégalement en Inde, Sachin a été condamné pour avoir hébergé l’immigrant illégal.

Hier, Seema a été libérée sous caution et va maintenant se concentrer sur les formalités administratives pour officialiser son déménagement en Inde.

Parlant de sa libération, Seema a déclaré : « J’ai crié de joie quand j’ai appris la nouvelle. J’avais pensé que je serais en prison pendant des mois. »

Dans un message vidéo d’Arabie saoudite, le mari de Seema, Ghulam Haider, a exhorté le gouvernement indien à l’aider à retrouver sa femme. Cependant, Seema a déclaré aux journalistes qu’elle ne souhaitait pas retourner à Ghulam Haider et a revendiqué une menace pour sa vie si elle retournait au Pakistan.