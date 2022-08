L’Inde espère une médaille d’or historique dans les boulingrins ; Les équipes de tennis de table et de badminton également en finale

Lire la suite

En dehors de cela, trois haltérophiles seront également en compétition pour les médailles (et donc l’or potentiel) avec tard dans la nuit, Seema Punia et Navjeet Kaur Dhillon en action lors de la finale féminine du lancer du disque.

La quatrième journée a vu les Indiens Sushila Devi Likmabad, Vijay Kumar Yadav et Harjinder Kaur terminer parmi les médaillés. Alors que les judokas Sushila et Vijay ont respectivement remporté l’argent et le bronze, Harjinder a remporté le bronze dans la catégorie féminine (haltérophilie) des 71 kg.

Voici le programme complet de l’Inde pour le jour 5 (heure en IST)

Bol de pelouse

13h : Tour 1 du triple féminin – Inde vs Nouvelle-Zélande

13h00 : 1er tour de la section féminine en duo – Inde vs Nouvelle-Zélande

16 h 15 : 1 tour du simple messieurs – Mridul Borgohain contre Shannon McIlroy (NZL)

16 h 15 : Match pour la médaille d’or en section féminine à quatre – Inde contre Afrique du Sud

20 h 45 : 2e tour de jeu en coupe du triple féminin – Inde contre Angleterre

20 h 45 : 1 tour de jeu en coupe du Fours masculin – Inde vs Fidji

Musculation

14h : 76 kg femmes – Punam Yadav

18h30 : 96 kg Hommes – Vikas Thakur

23h : Haltérophilie 87 kg femmes – Usha Bannur NK

Athlétisme

14h30 : Tour de qualification du saut en longueur hommes – M Sreeshankar, Muhammed Anees Yahiya

15h30 : Tour de qualification B du lancer du poids féminin – Manpreet Kaur

17h17 : 100 m femmes, manche 1, série 5 – Dutee Chand

00 h 03 : Tour de qualification du saut en hauteur hommes – Tejaswin Shankar

00h52 : Finale du lancer du disque femmes – Seema Punia, Navjeet Kaur Dhillon

Natation

15 h 04 : 200 m dos hommes, série 2 – Srihari Natraj

16 h 10 : 1500 m nage libre hommes, série 1 – Advait Page

16h28 : 1500m nage libre hommes, série 2 – Kushagra Rawat

23h43 : Finale du 200 m dos hommes* – Srihari Natraj

Tennis de table

18 h 00 : Match pour la médaille d’or par équipe masculine – Inde vs Singapour

Le hockey

18h30 : Poule A féminine – Inde vs Angleterre

Gymnastique artistique

17h30 : Finale du saut de cheval hommes – Satyajit Mondal

18h35 : Finales barres parallèles hommes – Saif Sadik Tamboli

Écraser

20h30 : Plaque simple dames, Demi-finale – Sunayna Sara Kuruvilla vs Faiza Zafar (Pakistan)

21h15 : Simple messieurs, Demi-finale – Saurav Ghosal vs Paul Coll

Badminton

22h00 : Finale double mixte – Inde vs Malaisie

Boxe

23h45 : Plus de 63,5 kg-67 kg (huitième de finale) – Rohit Tokas vs Alfred Kotey (Ghana)

*SOUS RÉSERVE DE QUALIFICATION

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici