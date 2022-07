L’Inde espère recréer le buzz Tokyo-esque à Birmingham

Leur appétit aiguisé par leur meilleure performance aux Jeux olympiques de l’année dernière aux Jeux de Tokyo et aux Jeux paralympiques qui ont suivi, un contingent indien de 215 personnes se dirige vers Birmingham pour les 22e Jeux du Commonwealth qui se tiendront du 28 juillet au 4 août.

Dirigée par le médaillé d’or des Jeux olympiques de Tokyo Neeraj Chopra, les lutteurs Bajrang Punia et Deepak Punia, le double médaillé olympique PV Sindhu et le boxeur champion du monde Nikhat Zareen, l’équipe espère une riche récolte de médailles qui maintiendra l’élan du pays résurgence du sport international.

Parmi les autres noms importants du parti indien de 322 comprenant 215 athlètes et 107 entraîneurs et personnel de soutien, citons le lutteur médaillé olympique Ravi Kumar Dahiya, l’haltérophile médaillé d’argent de Tokyo Mirabai Chanu, les stars du tennis de table Sharat Kamal, Manika Batra et G Sathiyan, et le lutteur Vinesh Phogat et La boxeuse médaillée de bronze olympique Lovlina Borgohain.

Après avoir remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques après un écart de quatre décennies, l’équipe masculine de hockey cherche à décrocher sa première médaille d’or aux Jeux du Commonwealth, tandis que l’équipe féminine espère prouver que la demi-finale aux Jeux olympiques n’était pas feu de paille.

L’Inde a remporté sept médailles, dont une d’or, deux d’argent et quatre de bronze, aux Jeux olympiques de Tokyo, tandis qu’aux Jeux paralympiques, le pays a remporté un record de 19 médailles, dont cinq d’or. Ces deux performances ont été les meilleures de l’histoire de l’Inde dans ces jeux ces derniers temps et depuis ces événements en 2021, les sportifs indiens ont bien réussi dans la plupart des événements internationaux auxquels ils ont participé.

Aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, l’Inde participera à 15 disciplines sportives ainsi qu’à quatre disciplines para-sportives. Certaines des disciplines où l’Inde cherche à bien performer comprennent des événements traditionnellement forts comme la boxe, le badminton, le hockey, l’haltérophilie, le cricket féminin (qui fait ses débuts au CWG) et la lutte. L’équipe cherchera à améliorer ses performances du Gold Coast CWG 2018, où elle a terminé troisième derrière les puissances traditionnelles d’Australie et d’Angleterre.

L’Inde avait empoché 66 médailles, dont 26 d’or et 20 d’argent et de bronze chacune à Gold Coast. Leur meilleure performance de tous les temps aux Jeux du Commonwealth est survenue lors de l’édition 2010 des Jeux qui s’est tenue à Delhi, lorsque l’Inde a remporté 101 médailles, dont 38 d’or et 27 d’argent. Au total, l’Inde a remporté 181 médailles d’or, 173 d’argent et 148 de bronze pour un total de 502 médailles. Bien que l’objectif soit d’améliorer ou d’égaler les performances de la Gold Coast et d’atteindre la troisième place dans le décompte final des médailles, cela peut s’avérer difficile en l’absence des épreuves de tir à Birmingham.

Le tir a contribué à 63 médailles d’or, 44 d’argent et 28 de bronze au total des médailles de l’Inde aux Jeux depuis 1982, lorsque l’Inde a commencé à participer à ce sport en CWG. Lors des Jeux de 2018 à Gold Coast, les tireurs ont remporté 16 des 66 médailles remportées par l’Inde, dont sept des 26 médailles d’or.

Alors que l’Inde améliore ses performances dans d’autres sports et l’entrée de certaines disciplines para-sportives comme l’athlétisme, le tennis de table et l’haltérophilie, le pays s’attend à des médailles comme la médaillée d’argent des Jeux paralympiques de Tokyo, Bhavina Patel, et d’autres para-athlètes comme Devender Kumar, powerlifter Sakina Khatun et Manpreet Kaur.

Alors que le cricket féminin T20 devrait faire ses débuts aux Jeux du Commonwealth, l’Inde espère également une médaille de l’équipe dirigée par Harmanpreet Kaur, mais avec la championne du monde Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud dans la mêlée, la compétition sera très difficile. .

Dans l’ensemble, compte tenu de l’amélioration récente de leurs performances, le contingent indien aborde les Jeux de Birmingham avec de grands espoirs. Le gouvernement, par l’intermédiaire de TOPS et de Mission Olympic Cell, fournissant aux sportifs de nombreuses ressources, y compris des stages d’entraînement à l’étranger et des compétitions à presque tous les sportifs liés au CWG, le contingent indien est bien préparé pour les compétitions. Il est temps pour eux d’exécuter leurs plans et de tenir leurs promesses.

