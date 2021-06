L’avis a été publié samedi par le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information. Le ministère a déclaré à Twitter qu’il était « consterné de constater que vos réponses aux lettres du ministère n’abordent pas les éclaircissements demandés par ce ministère ni n’indiquent le plein respect des règles ».

Le refus de se conformer démontre le manque d’engagement et d’efforts de Twitter pour offrir une expérience sûre au peuple indien sur sa plate-forme.

L’avertissement est le dernier avant que le géant des médias sociaux ne soit tenu responsable de son comportement et s’expose à des sanctions. Le ministère a également menacé de révoquer l’indemnité de Twitter en tant que plate-forme de médias sociaux. Selon les lois indiennes, les médias sociaux sont considérés comme des intermédiaires qui ne sont pas tenus responsables du contenu illégal publié par les utilisateurs.

« En signe de bonne volonté, Twitter reçoit par la présente un dernier avis de se conformer immédiatement aux règles, à défaut de quoi l’exonération de responsabilité disponible… « lit le communiqué du ministère.

L’Inde lutte avec les plateformes de médias sociaux depuis un certain temps déjà, l’impasse étant encore plus vive après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sur les technologies de l’information en février. Lorsque les règles sont entrées en vigueur, Twitter s’est impliqué dans une querelle avec New Delhi à propos de publications concernant les manifestations d’agriculteurs dans le pays, que le gouvernement a jugées illégales.

Au cours des dernières semaines, le géant des médias sociaux a eu à plusieurs reprises des démêlés avec New Delhi. Fin mai, la plate-forme a signalé des tweets de plusieurs politiciens indiens avec le parti au pouvoir comme « médias manipulés ». Cette décision a mis en colère le gouvernement qui a demandé le retrait de l’étiquette, comme il a appelé la réaction de Twitter « une portée excessive et préjudiciable ».

Le nouveau point d’éclair a également incité la police à se rendre dans les bureaux de Twitter dans le pays, la plate-forme de médias sociaux l’affirmant « était préoccupé par les récents événements concernant nos employés en Inde et la menace potentielle pour la liberté d’expression ». Le gouvernement, à son tour, a accusé le géant de la technologie de chercher à « diffamer l’Inde » ainsi que « saper » son système juridique dans son ensemble.

Malgré la guerre des mots en cours, Twitter s’est en partie plaint des nouvelles règles, nommant un agent intérimaire de règlement des griefs plus tôt cette semaine. D’autres rôles, requis par les nouvelles règles, tels qu’un agent de conformité et un agent nodal, restent cependant vacants et le gouvernement maintient que la plate-forme n’a pas rempli toutes les conditions de la nouvelle loi.

